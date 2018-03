VP Malle: Klarstellung von Schaunig, Rohr und Dörfler gefordert

Zeugenaussage im Seen-U-Ausschuss bringt politische Vorabsprachen zwischen SPÖ und Freiheitlichen zum Seenankauf ans Tageslicht

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der heutigen Vernehmungen im Seen-U-Ausschuss wurde bekannt, dass es nachweislich am 16.11.2007 eine parteiliche Vorberatung auf Regierungsebene mit Regierungsmitgliedern und Büroleitern von SPÖ und Freiheitlichen gab. "Damit steht eine Falschaussage von Schaunig, Rohr und Dörfler im U-Ausschuss im Raum. Es hat eine sofortige Klarstellung zu erfolgen", fordert VP- Clubombann-Stv. Mag. Markus Malle auf Grund der neuen Entwicklungen ein.

Aus einem schriftlichen Dokument eines höchsten Beamten des Landes Kärnten ist zu entnehmen, dass in dieser Besprechung neben dem Budget, auch die Talschaftsverträge und eben der Kaufpreis und die Finanzierung des Ankaufs der Seenliegenschaften zwischen den beiden Parteien ausgedealt wurde. " Im U- Ausschuss gilt die Wahrheitspflicht, allfällige Falschaussagen haben immerhin eine strafrechtliche Relevanz", weist Malle hin und ergänzt, dass im Zuge der Befragung heute klar hervor ging, dass vor der entscheidenden Regierungssitzung seitens der Finanzabteilung Nachfragen wegen nicht nachvollziehbarer Änderungen an den Gutachter Matschek gestellt wurden. "Aufgrund dieser und weiterer Tatsachen sind die betroffenen Personen dazu angehalten, in sich zu gehen und den Weg der Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft gut zu überlegen", so Malle. (Schluss)

