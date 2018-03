TS-Machacek warnt vor Verschlechterung der medizinischen Versorgung

In NÖ droht binnnen 10 Jahren der Verlust von 250 Landärzten durch Pensionierung

St. Pölten (OTS) - Der Landtagsabgeordnete des Team Stronach für NÖ, der Arzt Dr. Herbert Machacek, warnte heute vor einer dramatischen Verschlechterung der wohnortnahen medizinischen Versorgung : "52% der derzeit ca 470 Landärzte in Niederösterreich gehen spätestens in 10 Jahren in Pension!"

Die Nachbesetzung der frei werdenden Praxen , so Machecek, ist eher fraglich, weil Landarztpraxen unattraktiv geworden sind - aus mehreren Gründen:

Harte Arbeitsbedingungen mit Wochenendeinsätzen über 48h und häufigen Nachtdiensten

überbordende Bürokratie, z.B. früher war der Patient für die zeitaufwändige Chefärztliche Bewilligungen selbst zuständig, jetzt ist es der Arzt (ABS System)

Restriktiver Kassenvertrag , der in den letzten 10 Jahren nicht verändert wurde und Deckelungen und Limitierungen enthält.Das ärztliche Gespräch ist mit 18 % limitiert.

Zunehmender Wegfall der ärztlichen Hausapotheken: Die Hausapotheke ist ein wichtiger Beitrag zu einer wohnortnahen medizinischen und medikamentösen Betreuung. Der Wegfall der ärztlichen Hausapotheken stellt eine zunehmende Einschränkung in medizinischer, medikamentöser, aber auch finanzieller Hinsicht dar. Die Einnahem aus Hausapotheken stellen 1/3 der Honorare dar. Bei Wegfall ist eine Ordination im ländlichen Raum nicht mehr kostendeckend zu führen.

Schlechte Infrastruktur am Land

Zur Verbesserung der Situation der wohnortnahen Versorgung durch Landärzte stellt das TS für NÖ mehrere Forderungen auf:

Bürokratieabbau

Chefarztpflicht

Jedem Landarzt soll die Führung einer Hausapotheke ermöglicht werden- zur besseren medikamentösen Versorgung der Landbevölkerung..

Neuinstallierung von Gemeindeärzten durch Novellierung des Gemeindearztgesetzes

Bessere Ausbildungsbedingungen für NÖ Turnusärzte in NÖ Spitälern und die Einbindung in Lehrpraxen bei niedergelassenen Landärzten.

Anstellung von Ärzten bei Ärzten. Ärzte sind die einzige selbständige Berufsgruppe und Freiberuflergruppe, die kein ärztliches Personal anstellen darf.

Förderung von Gruppenpraxen ohne Limitierung

Verbesserung der Einkommenssituation durch eine jährliche Abgeltung der Inflation. Eine Ordination wird mit 7 Euro pro Patient brutto abgegolten.( Quantität bringt leistungsgerechtes Honorar)

"Wichtige Weichstellung für die Aufwertung der niedergelassen Ärzte, vor allem der Landärzte, wird die Gesundheitsreform bringen. Es ist zu hoffen, dass bei deren Umsetzung endliche auch Ärzte eingebunden werden", so Landtagsabgeordneter Machacek abschließend.

