Ein modernes Pflegewohnhaus entsteht in Rudolfsheim-Fünfhaus

Wehsely und Ludwig legten den Grundstein für die neue Einrichtung

Wien (OTS) - In Rudolfsheim-Fünfhaus entsteht derzeit ein modernes Pflegewohnhaus mit sozialmedizinischer Betreuung. "Das ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein im Wiener Geriatriekonzept. Schon jetzt erfahren die BewohnerInnen der fünf neu errichteten Häuser ein mehr an Lebensqualität. In gut zwei Jahren wird es auch im 15. Bezirk ein modernes Pflegewohnhaus zum Wohlfühlen geben", erklärte Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely bei der Grundsteinlegung am 11. September. "Wohnqualität hat sehr viel mit Lebensqualität zu tun und deshalb ist es mir besonders wichtig, dass es bedarfsgerechte Wohnformen für die ältere Generation gibt, die den Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren gerecht werden", so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Die Stadt Wien unterstützt das Projekt mit Wohnbaufördermitteln im Ausmaß von 10,1 Millionen Euro.

Ein Zuhause für 328 betagte Menschen

Menschen, deren Pflegeaufwand so hoch ist, dass eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist, werden im künftigen Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus ein neues Zuhause finden. 328 chronisch kranke und hoch betagte Menschen werden in einer wohnlichen Atmosphäre individuell betreut und rund um die Uhr medizinisch, therapeutisch und pflegerisch versorgt.

Das knapp 30.000 Quadratmeter große Areal beherbergt künftig sowohl zwölf Pflegewohnbereiche als auch zwei Spezialbereiche für Menschen mit Demenzerkrankungen und einen Bereich für geriatrische Remobilisation. "Das Haus wird ausschließlich Ein- und Zweibettzimmer, Loggien und großzügige Freibereiche bieten", erzählt Roland Paukner, Direktor der Teilunternehmung Geriatriezentren und Pflegewohnhäuser der Stadt Wien. Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal freut sich darauf, wenn 2015/16 die BewohnerInnen das Pflegewohnhaus beziehen können: "Das Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus ist eine infrastrukturelle und städtebauliche Bereicherung für die BewohnerInnen im Bezirk."

Kindergarten, Geschäftslokale und geförderte Wohnungen

Das Pflegewohnhaus Rudolfsheim Fünfhaus wird von der GESIBA (Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft) errichtet und vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) gemietet. "Ich freue mich, dass wir unser Know-How nun auch im 15. Bezirk zur Verfügung stellen können", betonte Ewald Kirschner, Generaldirektor der GESIBA. Zudem entstehen am Gelände ein Kindergarten und Geschäftsflächen. Auf Höhe der Goldschlagstraße entsteht eine attraktiv ausgestaltete Querungsmöglichkeit für FußgängerInnen sowie RadfahrerInnen.

Im südlichen Teil des ehemaligen Spitalareals zur Felberstraße hin werden von der GESIBA Wohnungen 200 geförderte Wohnungen - ein Drittel davon im SMART-Standard mit besonders günstigen Mietkonditionen - errichtet. Der Baubeginn dafür wird voraussichtlich Anfang 2015 erfolgen.

Mehr Informationen zum Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus erhalten Sie unter www.wienkav.at/pru.

Zu dieser Meldung werden Ihnen in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder Fotos zur Verfügung stehen.

