VP-Anger-Koch ad Ellensohn: Späte Einsicht Herr Klubobmann, ÖVP Wien fordert Infrastrukturprogramm für Sport seit Jahren

Antrag der ÖVP auf Erstellung eines Infrastrukturprogrammes für den Sport in der letzten GRA-Sitzung abgelehnt

Wien (OTS) - Als erstaunlich bezeichnete heute die Sportsprecherin der ÖVP Wien, Gemeinderätin Ines Anger-Koch, die Aussagen des grünen Klubobmannes, David Ellensohn, im "Falter".

Ellensohn, so ist zu lesen, moniert, dass zwar die Bevölkerung in Wien wachse, nicht aber die sportliche Infrastruktur. Diese Aussage ist allein schon deshalb bemerkenswert, zumal auch seine Parteikollegin Maria Vassilakou nicht ganz unzuständig für die Materie ist - ist sie doch auch für Stadtplanung zuständig, wenngleich auch total überfordert. Befremdlich aber wird die Aussage, da die grüne Fraktion in der letzten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Bildung, Jugend, Information und Sport einen Antrag der ÖVP Wien auf Erstellung eines Infrastrukturprogrammes für den Wiener Sport abgelehnt hat. In der schriftlichen Antwort von Oxonitsch, die auch die Zustimmung der Grünen fand, heißt es, dass man ein solches nicht brauche, die Situation und Infrastruktur in Wiens Sport sei absolut ausreichend. Nichtsdestotrotz freut sich Anger-Koch über die späte Einsicht der Grünen - ist doch eine späte besser als gar keine.

"Wieder einmal zeigt sich, dass einzig die ÖVP Wien Antworten und Konzepte für Wien zu bieten hat. Es wäre erfreulich, sollte die späte Einsicht dazu führen, dass Wien endlich ein Sportinfrastrukturprogramm auf die Beine stellt. Fehlende Mittel können in Wien, wo Fahrradwege um 10 Millionen Euro grün gefärbt werden, keine Ausrede sein. Wiens Sportler/innen sowie die Wiener/innen allgemein hätten sich hier eine ehrliche Sportpolitik verdient - zumal die aktuelle Situation besorgniserregend ist. Während ein Viertel der Wiener Kinder adipös ist, üben Wiens Schwimmer Trockenschwimmen im Stadthallenbad. Zeit endlich aufzuwachen - Wiens Sportinfrastruktur hat heute bestenfalls Ostblockniveau. Im Unterschied zu Wien, aber haben die ehemaligen Ostblockmetropolen (Prag, Budapest etc..) in den letzten Jahren Wien abgehängt", so Anger-Koch.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at