kulturhügel-kirtag im Art Brut Center Gugging

Kunst, Spiel und vieles mehr

Maria Gugging (OTS) - Am 21. September 2013 ab 10.30 Uhr ist es wieder so weit - der kulturhügel-kirtag in museum & galerie gugging findet heuer bereits zum siebten Mal statt.

Malerisch auf einer Anhöhe im Wienerwald nur 20 Minuten von Wien gelegen, befindet sich im Wallfahrtsort Maria Gugging der "kulturhügel" mit dem art / brut center gugging, das das museum gugging, die galerie gugging, den shop gugging, das atelier gugging und die Villa beherbergt -wenige Gehminuten vom Haus der Künstler, dem Wohnort der Künstler aus Gugging, entfernt. Im September 2007 wurde der kulturhügel-kirtag ins Leben gerufen, um die Bewohner der umliegenden Gemeinden auf das außergewöhnliche Art Brut Center Gugging aufmerksam zu machen. Hier entsteht täglich Kunst und die Besucher haben die Möglichkeit, mit den Künstlern aus Gugging und ihrem Werk in Kontakt zu treten. Dieser Kirtag der besonderen Art ist mittlerweile schon zu einer beliebten Tradition geworden und bietet auch in diesem Jahr ein umfangreiches kulturelles und kulinarisches Programm für Jung und Alt: von Doppelconférence-Führungen bei freiem Eintritt durch die aktuellen Ausstellungen "faces.!" und "michel nedjar" in museum & galerie gugging, über Aktionen im Museumsshop, Live-Musik, Kulinarik, ein umfangreiches Kinderprogramm und Kirtagsstandln bis zum Art Brut - Gewinnspiel reicht die bunte Programm-Palette.

Datum: 21.9.2013



Ort:

Art Brut Center Gugging

Am Campus 2, 3400 Maria Gugging



Url: www.gugging.org



Rückfragen & Kontakt:

Gerti Hacker, Organisation, Am Campus 2. 3400 Maria Gugging,

Tel: 0043(0)676 841181 200, hacker @ gugging.org, www.gugging.org