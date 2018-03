GZÖ-Pommer: Wo bleiben die Zukunftsthemen im Wahlkampf?

Wahlkampf beschäftigt sich lediglich mit Randthemen - Orange Jugend-GZÖ fordert Wettbewerb der besten Ideen für Generationengerechtigkeit und Bildung.

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Generation Zukunft Österreich, GR Marc Pommer-Gutschy, kritisiert das Fehlen von Zukunftsthemen im aktuellen Wahlkampf. "Österreich steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Sehen wir zu wie unser Land in allen internationalen Rankings weiter "absandelt"? Oder machen wir nun endlich den Weg frei für zukunftsfähige Reformen? Die aktuelle Wahlauseinandersetzung dreht sich lediglich um Randthemen wie sinnlose Fußgängerzonen, illegale SPÖ-Plakate oder skurrile Aussagen eines alternden Milliardärs und blendet die wichtigen Zukunftsfragen völlig aus!", meint Marc Pommer-Gutschy.

"Wo bleibt die notwendige Reform des Pensionssystems? Wie kann man das Bildungssystem endlich modernisieren? Wann endet die zukunftsfeindliche Schuldenpolitik? Warum steht Generationengerechtigkeit nicht längst schon in der Verfassung? Die Antworten auf diese zukunftsweisenden Fragen bleiben die Parteien schuldig!," kritisiert der Chef der orangen Jugend. In diesem Zusammenhang verweist Pommer-Gutschy auf das Programm von Josef Bucher und der Generation Zukunft Österreich (GZÖ).

"Sichern wir endlich die Pensionen mit einem individuellen Pensionskonto und modernisieren wir das Bildungssystem mit einer mittleren Reife nach der 9. Schulstufe, Studiengebühren und mehr privater Finanzierung im Hochschulbereich. Außerdem ist die Zeit reif für eine verfassungsrechtliche Festsetzung von Generationengerechtigkeit! Die Schuldenpolitik auf Kosten der nächsten Generationen muss jetzt gestoppt werden!", so der GZÖ-Bundesobmann. "Unsere Forderungen liegen am Tisch, nun wäre es an der Zeit, dass sich die Mitbewerber auch zu den Zukunftsfragen äußern.", meint Pommer-Gutschy abschließend.

