Coty Inc. veranstaltet am 17. September 2013 einen Webcast zur Bekanntgabe der Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahrs 2013

New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc. wird seine Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahrs 2013 vor der Öffnung der US-Kapitalmärkte am Dienstagmorgen des 17. September 2013 veröffentlichen.

An diesem Datum wird das Unternehmen um 9:30 Uhr (US-Ostküstenzeit) seine Telefonkonferenz in Form eines Live-Webcasts übertragen und neben den Ergebnissen auch die zukünftige Perspektive und die jüngsten Konzernentwicklungen erörtern. CEO Michele Scannavini und CFO Sergio Pedreiro werden die Telefonkonferenz moderieren.

Interessenten können unter http://investors.coty.com auf den Webcast zugreifen. Der Webcast wird auf der Website archiviert.

Informationen zu Coty Inc. Mit einem Nettoumsatz von 4,6 Mrd. USD während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2012 ist Coty der neue aufgehende Stern der Beauty-Branche. Coty wurde 1904 in Paris gegründet. Das reine Beauty-Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio aus bekannten Parfums, Farbkosmetika sowie Haut- und Körperpflegeprodukten, die in über 130 Ländern und Gebieten vertrieben werden. Cotys Produktangebot umfasst globale Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Für nähere Informationen zu Coty Inc. besuchen Sie www.coty.com

Web site: http://www.coty.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Anlegerpflege: Kevin Monaco, +1-212-389-6815, oder

Unternehmenskommunikation: Catherine Walsh, +1-212-389-7190