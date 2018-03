Biodiesel-Sprecher MÜNZER: Palmöl-Biodiesel ist ein Importproblem

Ergebnisse von Greenpeace-Test ist KEIN Skandal der heimischen Biodiesel-Produzenten, sondern ein Resultat von Billig-Importen.

Wien (OTS/OTS) - "Palmöl-Anteile in fossilen Dieselkraftstoffen sind kein Problem der österreichischen Produzenten von ökologisch nachhaltigen Biodiesel, sondern sind einzig und allein auf Billigimporte zurückzuführen.", nimmt Ewald-Marco MÜNZER, Mitglied der Geschäftsführung einer der größten zentraleuropäischen Biodiesel-Anlage, der Münzer Bioindustrie GmbH (MBI) und Vorstandsmitglied der ARGE Flüssige Biokraftstoffe der WKO, zu den Testergebnissen von Greenpeace Stellung.

WKO-Rohstoffstatistik 2012 zeigt: KEIN Palmöl in Österreichischen Biodieselanlagen

Die Rohstoffstatistik, welche alljährlich von der ARGE flüssige Biokraftstoffe der WKO erstellt wird, belegt unmissverständlich, dass die heimischen Biodiesel-Produzenten in 2012 keine Palmöle als Rohstoffe eingesetzt haben. Aus diesem Grund kann es sich bei den aktuellen Testergebnissen nur um das Resultat von Billigimporten von palmbasiertem Biodiesel aus anderen Ländern als Österreich handeln.

Billigimporte schaden den heimischen Biodiesel-Produzenten massiv

In den letzten Monaten konnten Experten des mittel- und zentraleuropäsichen Markts für Biokraftstoffe bemerken, wie dieser verstärkt mit Dumpingimporten, welche oftmals aus Palmölen hergestellt werden, überschwemmt wurde. Diese Billigimporte entsprechen einerseits teilweise nicht den strengen Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe der Europäischen Union und schaden andererseits massiv den heimischen Produzenten von Biodiesel, welche sich bereits seit Jahren den strengen EU-Vorgaben verpflichtet haben. "Die heimische Produktion von Biodiesel ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Die Europäische Politik muss mit noch restriktiveren Zöllen diesen Billigimporten entgegenwirken und somit der ökonomisch und ökologisch nachhaltigen europäischen Biokraftstoffproduktion den Rücken stärken, denn diese entspricht schon seit Jahren den strengen Nachhaltigkeitskriterien der EU und sichert somit eine positive Umweltbilanz. Nicht zuletzt waren es auch Billigimporte, die vor einigen Wochen zur jüngsten Biodiesel-Pleite in Österreich beigetragen haben.", so Münzer.

Strenge EU-Richtlinie sichert bereits seit 2011 positive Umweltbilanz von Biokraftstoffen

Im Allgemeinen muss festgehalten werden, dass die Europäische Union mit der Veröffentlichung der Richtlinie der Erneuerbaren Energien, welche bereits seit 2011 eine Grundvoraussetzung für die Vermarktung von Biokraftstoffen darstellt, strenge Nachhaltigkeitskriterien erlassen hat. Damit hat die Europäische Union ihre Verantwortung übernommen und schafft somit die Rahmenbedingungen, dass eine ökologisch nachhaltige und sinnvolle Produktion von Biokraftstoffen zu 100 % gewährleistet ist. Alle Produzenten von Biokraftstoffen müssen eine Minderung der Treibhausgasemissionen ihrer Biokraftstoffe von mindestens 35 % gegenüber fossilen Kraftstoffen nachweisen. In weiterer Folge steigt dieses Ziel der Minderung der Treibhausgasemissionen von 35 % ab dem Jahr 2017 auf mindestens 50 %. Somit ist eine positive Umweltbilanz europäischer Biokraftstoffe in jeder Hinsicht gewährleistet.

Wissenschaftlich bestätigte CO2-Einsparung von Biodiesel

In Österreich ist der Verkehr mit den höchsten Emissionszuwächsen unangefochten Klimasünder Nummer Eins. "Daher gilt es - wie Zahlen des Instituts für Energieforschung des Österreichischen JOANNEUM RESEARCH untermauern - Alternativen wie die Verwendung von Biodiesel, mit der eine wissenschaftlich bestätigte CO2-Einsparung von 55 % gegenüber fossilen Kraftstoffen erreicht wird, weiter zu forcieren. Entgegen den Behauptungen von Greenpeace sind wir mit der Biokraftstoffstrategie in Österreich auf dem richtigen Weg", betont Münzer.

MÜNZER ist erster nachhaltiger Biokraftstoffproduzent Österreichs "Wir haben uns als eines der ersten europäischen Unternehmen den strengen EU-Vorgaben verpflichtet und dürfen stolz bekannt geben, dass unser Unternehmen als erster heimischer Biokraftstoffproduzent seit 2010 nach den strengen EU-Nachhaltigkeitskriterien durch das unabhängige ISCC-System zertifiziert ist." so Münzer abschließend. Weitere Informationen unter: www.iscc-system.org

