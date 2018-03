DLA PIPER berät Eastman Kodak Company im Rahmen der Globalen Chapter 11 Sanierung

London/Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper berät die Eastman Kodak Company bei der weltweiten Umsetzung des Chapter 11 Sanierungsplans und der damit verbundenen Restrukturierung von verschiedenen Geschäftsbereichen. Im Rahmen der Restrukturierung wurden kürzlich die Unternehmensbereiche Personal Imaging und Document Imaging an UK Kodak Pension Plan verkauft.

Neben der Kanzlei Sullivan & Cromwell, welche die Eastman Kodak Company als Global Counsel im Rahmen der Chapter 11 Sanierung führend berät, war DLA Piper für die Beratung und die Umsetzung des Verkaufs der Unternehmensbereiche Personal Imaging und Document Imaging in zahlreichen Ländern hauptverantwortlich, unter anderem in Österreich, Belgien, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Hongkong, Japan sowie in verschiedenen Ländern in Südamerika.

Das österreichische Team bestand aus Partner Dr. Christian Temmel und Rechtsanwalt Dr. Oliver Werner (beide Gesellschaftsrecht) sowie aus Partner Mag. Stephan Nitzl (Arbeitsrecht) und Rechtsanwalt Dr. Lothar Farthofer (Corporate Finance).

"Wir freuen uns, dass wir einen Weltkonzern wie Eastman Kodak Company bei der für das Unternehmen so wichtigen Restrukturierung der Unternehmensbereiche Personal Imaging und Document Imaging beraten durften. Bei globalen Transaktionen wie dieser, die in einer Vielzahl an Ländern koordiniert umgesetzt werden müssen, können wir die Stärke unserer weltweiten Präsenz optimal für unsere Mandanten einsetzen." zeigt sich Partner Christian Temmel mit dem reibungslosen Ablauf der komplexen Transaktion zufrieden.

