Medieneinladung: Abschluss des Ideenwettbewerbs "Was würdest du tun, wenn du Bundeskanzler wärst?

690 Ideen für Österreich eingereicht

Wien (OTS) - Das Frank Stronach Institut lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Abschluss-Veranstaltung in die Wiener Hofburg ein.

Das Frank Stronach Institut hat junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren aufgerufen, die "besten Ideen für Österreich" in selbstgedrehte Videobotschaften zu verpacken und über eine Facebook-App hochzuladen. Auf die Frage "Was würdest du tun, wenn du Bundeskanzler wärst?" reichten schließlich 690 junge Frauen und Männer Ideen-Clips ein, die insgesamt 9.500 Menschen mit 25.000 Stimmen in einem Online-Facebook-Voting bewertet haben. Diese Wertung und das Urteil einer Jury waren am Ende ausschlaggebend für die Auswahl von 101 Einsenderinnen und Einsendern, aus deren Kreis im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Sieger des Ideenwettbewerbs hervorgehen wird. Der Gewinner erhält 100.000 Euro, die restlichen 100 Ideengeber dürfen sich über je 500 Euro freuen.

Datum: 14.9.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Hofburg Eingang Josefsplatz (Redoutensäle)

1010 Wien



