NSA: BZÖ-Widmann: "Stronach will Österreicher von USA überwachen lassen"

"Fränk interessiert Österreich gar nicht - BZÖ steht für Bürgerrechte und stellt sich ganz klar gegen einen totalen Überwachungsstaat"

Wien (OTS) - "Auch wenn nun der Team Stronach Klubobmann verzweifelt versucht, die Worte seines Geldgebers in eine andere Richtung zu interpretieren - Tatsache ist, dass Stronach alle Österreicher von den USA überwachen lassen will und damit auch kein wirkliches Problem hat", sagte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann. "Anscheinend weiß der Austrokanadier nicht mehr, in welchem Land er sich gerade befindet und so nebenbei auch noch in diesem wahlkämpft", so Widmann weiter.

"Österreich darf aber nicht Amerika werden. Nach dem abstrusen Vorstoß für die Einführung der Todesstrafe in Österreich, folgte gestern in der Ö1-Reihe "Im Klartext" Stronachs nächster absurder Streich. Das BZÖ hingegen steht für die Bürgerrechte und stellt sich ganz klar gegen einen Stronachschen Überwachungsstaat", erklärte Widmann.

"Eine Stimme für Stronach ist lediglich eine Stimme für amerikanische Zustände in Österreich und auch deshalb eine verlorene Stimme, da Fränk in Wahrheit Österreich gar nicht interessiert", meinte Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ