Aviso - Hochschulkonferenz: Minister Töchterle lädt zu Pressegespräch - Arbeitsgruppen präsentieren Ergebnisse

(Zwischen)Berichte zu den Themen soziale Absicherung der Studierenden, Qualität in der Lehre, Profilbildung und Durchlässigkeit liegen vor

Wien (OTS) - Soziale Absicherung der Studierenden, Qualität in der Lehre, Profilbildung sowie Durchlässigkeit im tertiären Sektor -diesen vier zentralen Themen haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten die Mitglieder eigens eingerichteter Arbeitsgruppen im Rahmen der Hochschulkonferenz gewidmet. Nun liegen Zwischenberichte (Lehre, Profilbildung) bzw. Abschlussberichte (soziale Absicherung der Studierenden, Durchlässigkeit) vor, die in der Sitzung der Hochschulkonferenz kommenden Mittwochnachmittag vorgestellt und diskutiert und am Folgetag bei einem gemeinsamen Pressegespräch präsentiert werden.

Herzliche Einladung zur Präsentation der zentralen Ergebnisse der Arbeitsgruppen mit

- Dr. Karlheinz Töchterle, Wissenschafts- und Forschungsminister

- Mag. Elmar Pichl, Sektionsleiter der Sektion I im Wissenschafts-und Forschungsministerium

- Mag. Heribert Wulz, stv. Sektionsleiter der Sektion III im Wissenschafts- und Forschungsministerium

- Dr. Ulrike Plettenbacher, Generalsekretärin des Österreichischen Wissenschaftsrates

- Julia Freidl, ÖH-Vorsitzteam

Für eine anschließende Diskussion stehen auch Dr. Helmut Holzinger (Fachhochschulkonferenz) und weitere Mitglieder der Arbeitsgruppen zur Verfügung.

Termin: Donnerstag, 12. September 2013, 10:00 Uhr

Ort: BMWF, Blauer Salon, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

