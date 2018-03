Countdown zum Medienfachkongress des Jahres - 24. bis 26.09.2013: Österreichische Medientage

Wien (OTS) - "Medien, Politik und Demokratie - ein Widerspruch?" ist Motto und Titel der 20. Österreichischen Medientage, dem größten Fachkongress für Medien, Kommunikation und Marketing in Österreich. 2.800 Teilnehmer werden an den drei Tagen in der Wiener Stadthalle erwartet. Das Thema ist - angesichts der Nationalratswahlen und täglichen Auseinandersetzungen über das Verhältnis "Medien - Politik - Vierte Gewalt" - aktuell und brisant.

"Im Fokus steht der fundamentale strukturelle Wandel, die Medien derzeit durchmachen: Digitalisierung, Fragmentierung, Interaktivität und neue Formen des Multimedia. Big Data und Datenüberwachungen sind ebenso im Mittelpunkt von Diskussionen wie die Funktion der klassischen Medien und deren Verantwortung für Demokratie und Aufklärung", so Hans-Jörgen Manstein, Initiator und Organisator der 20. Österreichischen Medientage.

Es wird brisante Diskussionen, auch politisch gesehen, geben:

Edmund Stoiber als Eröffnungsredner, die deutsche Ex-Piratin Marina Weisband als Key-Note Speakerin, dazu die Mediensprecher der Parteien und natürlich die Top-Manager der österreichischen und deutschen Medienkonzerne.

Der dritte Tag, der "Digital Day", widmet sich vor allem den künftigen Entwicklungen von New Media, Social Media und den Herausforderungen, die auf die Marketing- und Werbewirtschaft zukommen. Aber auch Fragen der Netzpolitik und der Datensicherheit.

Das Programm der Österreichischen Medientage unter:

www.medien-tage.at

Infos:

Österreichische Medientage 2013: 24. - 26. September 2013

Halle F

Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. Vogelweidplatz 14, 1150 Wien

Akkreditierungen für Medienvertreter

Die Teilnahme an den Österreichischen Medientagen ist für Medienvertreter kostenlos. Akkreditierungen erfolgen ausschließlich zum Zwecke der journalistischen Berichterstattung, weswegen die Vorlage eines Presseausweises möglicherweise nicht ausreicht. Akkreditierungsanfragen bitte an medientage @ multiart.at richten.

Einzeltickets:

24. September 2013 - Euro 85,- exkl. MWST

25. September 2013 - Euro 85,- exkl. MWST

26. September 2013 - Euro 70,- exkl. MWST

Kombitickets:

3 - Tagesticket - Euro 200,- exkl. MWST 24. + 25. September 2013 - Euro 160,- exkl. MWST 24. oder 25. + 26. September 2013 - Euro 130,- exkl. MWST Für Studenten gibt es eine Ermäßigung von 25 %.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt, Akkreditierungen und Interviewanfragen:

Sonja Sagan

Tel.: 01/535 33 45

medientage @ multiart.at