Einreichfrist für den meritus Unternehmenspreis bis 20. September verlängert

Wien (OTS) - Organisationen mit Engagement in der Diversity-Dimension sexuelle Orientierung können noch bis zum 20. September für den "meritus - lesbisch schwul ausgezeichnet" einreichen. Der Preis wird am 24. Oktober 2013 in zwei Kategorien vergeben. BM Gabriele Heinisch-Hosek und BM Rudolf Hundstorfer werden die Trophäen in der WKO überreichen. Details und Best Practice Beispiele finden Sie unter www.meritus.or.at.

"Wir wollen alle engagierten Organisationen, ob groß oder klein, ermutigen sich zu bewerben. Das Einreichprozedere haben wir möglichst einfach und zeitsparend angelegt. Die bisher eingereichten Projekte, die auf unserer Webseite nachzulesen sind, sollen zeigen, dass es keine Voraussetzung ist, alle Anforderungen des Kriterienkataloges zu erfüllen. Es geht uns auch um kleine Zeichen, die Unternehmen und Organisationen in diesem Bereich setzen" so Markus Knopp, Präsident der agpro (austrian gay professionals). Eva Götz, Präsidentin der Queer Business Women (QBW), ergänzt: "Mit der Auszeichnung sollen vorbildlich agierende Organisationen vor den Vorhang geholt und gleichzeitig ein Anreiz für alle anderen geschaffen werden, für die Mitarbeitenden ein Klima der Akzeptanz und Offenheit zu schaffen."

Der Preis "meritus - lesbisch schwul ausgezeichnet" wird von österreichischen Unternehmen, vom Bund, den Ländern und den Sozialpartnern unterstützt und steht unter dem Ehrenschutz von Kommerzialrätin Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien und Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.

Seit 2009 wird die Auszeichnung biennal von der agpro und den QBW in zwei Kategorien vergeben: für Organisationen bis 250 Mitarbeiter_innen und für Organisationen über 250 Mitarbeiter_innen. Die Jury ist hochkarätig besetzt mit Vertreter_innen aus Politik und Wirtschaft sowie Diversity-Expert_innen. Die Verleihung findet im Rahmen eines Gala-Abends am 24. Oktober 2013 in der WKO Sky Lounge statt.

Die bisherigen Preisträger waren TNT Express Austria (2011), Bank Austria (2011), der Verein Eltern für Kinder (2011), IBM Austria (2009) und equalizent Qualifikationszentrum (2009).

Über die agpro: austrian gay professionals - sind die Vereinigung schwuler und bisexueller Unternehmer, Fach- und Führungskräfte in Österreich. Der Verein ist ein berufliches und gesellschaftliches Netzwerk in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Kultur. Die agpro besteht seit 1998 und ist überparteilich, aber politisch engagiert.

Über die QBW: Die Queer Business Women sind ein unabhängiges Netzwerk lesbischer Führungskräfte, Unternehmerinnen und Expertinnen, das dem beruflichen, wirtschaftlichen und fachlichen Austausch dient und daran arbeitet, die Sichtbarkeit lesbischer Frauen im Erwerbsleben zu verbessern.

Mehr Informationen dazu auf www.meritus.or.at, www.agpro.at und www.queer-business-women.at.

Rückfragen & Kontakt:

Elke Weilharter MAS, MAS

SKYunlimited

Mobil: 0699 1644 8000, elke.weilharter @ skyunlimited.at