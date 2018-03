SAMMELUMSCHLAG "KUVERT" LEGT IN DER NUTZERGUNST WEITER ZU

CAWI PRINT-STUDIE BESTÄTIGT HÖHERE REICHWEITE

Wien (OTS) - Bereits bei der ersten Teilnahme an der CAWI Print-Studie im Vorjahr konnte die Österreichische Post AG mit ihrem Werbe-Sammelumschlag "KUVERT" ein beeindruckendes Ergebnis bei Reichweite, Nutzerzahlen und Bekanntheit erzielen. Die aktuelle Studie 2013 bescheinigt dem "KUVERT" nun weiteres Wachstum: Mehr als 2,1 Millionen Nutzer konsumieren mittlerweile die jeweils aktuelle Ausgabe, knapp 3,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zählen zum weitesten Nutzerkreis des "KUVERT" und seines Inhaltes.

Seit Februar des Vorjahres ist das "KUVERT" flächendeckend am Markt. Zwei Mal pro Woche wird es, gefüllt mit Info- und Werbebroschüren, an die österreichischen Haushalte verteilt. Damit gelingt es der Post einerseits den Kundenwunsch nach mehr Ordnung im Briefkasten zu erfüllen und andererseits auch mit ansprechenden Inhalten zu punkten. Das bestätigt die heute veröffentlichte aktuelle CAWI-Studie. Im Erhebungszeitraum vom 1. März bis zum 29. Juni dieses Jahres gaben 35,8 Prozent (2012: 33,5 Prozent) der Befragten an, die aktuelle Ausgabe des KUVERTS genutzt zu haben, das sind hochgerechnet 2.104.000 Nutzer bundesweit. Zum erweiterten Nutzerkreis erklärten sich 66,3 Prozent (60,7 Prozent), das entspricht 3.897.000 Nutzern. Insgesamt erreicht das Kuvert nun einen Bekanntheitswert von 85,4 Prozent, also mehr als fünf Millionen Österreicherinnen und Österreicher.

CAWI-Print ist ein seit 2006 jährlich durchgeführtes Reichweiteninstrument für spezifische Magazine, Zeitschriften und Printprodukte. Für die aktuelle Studie wurden im Erhebungszeitraum 5.000 Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 14 bis 65 Jahren mittels computergestützter Online-Interviews befragt.

