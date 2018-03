3. WKÖ-Kongress "E-Rechnung" mit Schwerpunkt Rechnungsstellung an den Bund

Findet am 3. Oktober in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt - Teilnahme kostenlos, Anmeldung jedoch erforderlich - Livestream auf http://wko.at/e-rechnung

Wien (OTS/PWK621) - Ab 1. Jänner 2014 wird es für Vertragspartner des Bundes in puncto E-Rechnung ernst: Die Lieferanten im Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Bundesdienststellen sind ab dem kommenden Jahr verpflichtet, ihre Rechnungen ausschließlich elektronisch und in strukturierter Form einzubringen. PDF-Rechnungen werden vom Bund nicht akzeptiert, da dieses Format nicht für die automatische Weiterverarbeitung geeignet ist.

Daher veranstaltet die Wirtschaftskammer Österreich in Kooperation mit dem Bundesministerium für Finanzen am Donnerstag, dem 3. Oktober 2013, im Haus der österreichischen Wirtschaft, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, einen Kongress, um zu zeigen, wie die praktische Umsetzung für Unternehmen aussehen wird.

Die Teilnahme an der Veranstaltung im Julius-Raab-Saal der WKÖ mit Beginn um 14 Uhr (Dauer: bis 17.30 Uhr) ist kostenlos, eine Anmeldung auf http://wko.at/e-rechnung ist jedoch erforderlich. Unter dieser URL ist nicht nur das Programm des Kongresses verfügbar und die Anmeldung zur Teilnahme möglich: Dort wird der E-Rechnungskongress am 3. Oktober auch live ins Web gestreamt und steht im Anschluss als Video on Demand zur Verfügung.

Bei der halbtägigen Veranstaltung zeigen Vertreter des Finanzministeriums, wie Unternehmen das Unternehmensserviceportal ( https://www.usp.gv.at ) für das neue Service "E-Rechnung an den Bund" ( https://www.erb.gv.at ) nutzen können und was sich für Lieferanten der Bundebeschaffungsgesellschaft ändert.

Außerdem erfahren die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche elektronischen Formate bei der elektronischen Rechnungsstellung an den Bund zugelassen sind und welche Möglichkeiten zur Anpassung ihres Rechnungswesens es gibt. Zudem gibt es die Möglichkeit, noch offene Fragen direkt mit den Experten zu erörtern.

Anschließend diskutiert eine Expertenrunde mit Unternehmensvertretern über die aktuelle und künftige Umsetzung der E-Rechnung in der Wirtschaft. (JR)

