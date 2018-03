Karten für Waves Festival exklusiv bei ticketgarden.com

Wien (OTS) - Von 3. bis 6. Oktober 2013 findet Wiens Club- und Showcase-Festival Waves Vienna bereits zum dritten Mal statt. Zwölf Bühnen entlang des Wiener Donaukanals und der Praterstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk werden vier Tage lang von neuen Talenten und bereits etablierten Acts bespielt.

Beim Waves Festival geht es darum, neue Bands zu entdecken. Solche, die zwar über internationales Format verfügen, aber aus dem einen oder anderen Grund noch nicht nach ganz oben gespült worden sind. Trotz einiger bekannter und gehypter Bands im Line-up heißt es bei mehr als 100 Acts stets auch: sich von Club zu Club treiben lassen, hie und da in die verschiedenen Musikbiotope hinein zu schnuppern. Musik aus Osteuropa ist etwa ein Schwerpunkt. Dort hat sich seit der Öffnung zum Westen hin äußerst viel getan, aber noch viel zu oft fehlt die Möglichkeit, die Höchstleistungen dieser Künstler auch besichtigen zu können.

Waves Vienna möchte das ändern! Mit dem Festivalticket haben Besucher die Möglichkeit, rund um den zweiten Bezirk ein äußerst dichtes, internationales Programm zwischen Alternative, Elektronik, Rock und Clubmusik in kompakter Form kennenzulernen. "Waves Vienna wird heuer zwei Gastländer willkommen heißen", verspricht Festival Director Thomas Heher. "Getreu dem Motto 'East Meets West' werden im Live-Programm verstärkt Acts aus Belgien und Slovenien auftauchen und in unserer Music Conference betrachten wir die Musikmärkte und -szenen dieser beiden Länder in Form von Lectures, Panels und Workshops."

Locations sind die Lokale Flex, Clubschiff, Badeschiff, Odeon, Red Bull Brandwagen, Café Dogenhof, MS Schlögen, Fluc, Fluc Wanne, Pratersauna, Viktor-Bucher-Galerie, Beatboxx und der Heineken Music Train. Im Festival Zeitraum vom 3. bis 6. Oktober werden über 15.000 Besucher erwartet. Highlights im Line-Up sind unter vielen anderen Múm aus Island, Kate Boy aus Schweden, CSS aus Brasilien, Slut aus Deutschland oder die heimischen Heroes Attwenger. Vorverkaufskarten sind ab sofort online auf www.ticketgarden.com ohne Aufschläge oder Zusatzgebühren erhältlich.

