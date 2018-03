Falter: Meischberger belastet Grasser in überwachtem Telefonat

Grasser soll hinter Scheinrechungen des Lobbyisten Peter Hochegger stecken. Meischberger: "Übertragungsfehler der Polizei"

Wien (OTS) - Die Wiener Wochenzeitung Falter veröffentlicht auf ihrer Website und in der heute Abend erscheinenden Ausgabe neue polizeiliche Telefonprotokolle im Fall Karl-Heinz Grasser. Die Dokumente legen den Verdacht nahe, dass der Ex-Finanzminister hinter horrenden Scheinrechnungen des Lobbyisten Peter Hochegger steht.

Meischberger und Grasser unterhielten sich am 29. 1. 2010, einen Tag nachdem die Polizei den Baukonzern Porr durchsuchte, über mögliche Konsequenzen der polizeilichen Ermittlungen.

Meischberger hatte von der Porr bekanntlich über eine Scheinrechnung Peter Hocheggers 200.000 Euro "schwarz" erhalten, nachdem Grasser den Umzug von Finanzbeamten in ein Hochhaus des Porr/ Raiffeisen-Konsortiums ("Terminal-Tower") genehmigte.

Am Telefon versichern einander Grasser und Meischberger zwar gegenseitig, unschuldig zu sein, sie erörtern aber auch, wer in der Causa auspacken könnte.

So halten die beiden den Ex-Porr-Chef und heutigen ÖBB-Aufsichtsratspräsidenten Horst Pöchhacker für verschwiegen. Den ehemaligen Porr-Manager und ÖBB-Vorstandsvorsitzenden Martin Huber verdächtigen sie hingegen, ein Belastungszeuge in der Korruptionsaffäre zu sein.

Dann kommt das Gespräch auf den Lobbyisten Peter Hochegger, an dessen Briefkastenfirmen die "Provision" ausbezahlt wurde, nachdem Grasser den Deal namens der Republik genehmigte.

Meischberger über Hochegger: "Er kann aber sagen, dass die Rechnung eine Geschichte von dir war und er nur als Rechnungslink gedient hat... sozusagen"

Grasser: "Na ja, das kann er ja sagen, oder?"

Meischberger: "Mhm, was auch logisch ist, durch die 90 zu 10 Aufteilung"

Grasser: "Genau"

Die grüne Abgeordnete Gabriela Moser fordert nun eine Anklage im Fall Grasser. Wie der Falter aus Justizkreisen in Erfahrung bringen konnte, ist die Indizienkette im Fall Porr/Grasser tatsächlich so dicht, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Anklage für "vertretbar" hält. Derzeit wird aber noch ein Rechtshilfeansuchen an die Schweiz abgewartet. Ein Ermittler: "Auch wenn wir dort nichts finden, werden wir dem Justizministerium im Fall Porr den Gang in den Gerichtssaal vorschlagen". Meischberger dementiert die Vorwürfe. Bei dem amtlichen Protokoll handle es sich um einen "Übertragungsfehler". Grassers Anwalt Manfred Ainedter hält das Protokoll sogar für "entlastend".

