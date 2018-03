Festivalfilm mit Audiodeskription

Premiere beim diesjährigen LET'S CEE Film Festival in der Wiener Urania

Wien (OTS) - Das LET'S CEE Film Festival findet einmal jährlich in Wien statt. Es präsentiert die besten Produktionen aus Zentral- und Osteuropa (CEE) einschließlich der Kaukasus-Region und der Türkei. Auf dem Programm stehen eine Auswahl der besten aktuellen Spiel- und Dokumentarfilme sowie vielversprechende Kurzfilme, die im Rahmen von Wettbewerben präsentiert werden. Dazu kommen diverse Filmreihen, die schwerpunktmäßig von legendären Kinoklassikern über einschlägige Retrospektiven und Hommagen bis hin zu ausgezeichneten Kinderfilmen reichen. Fast alle Produktionen werden in Originalversion mit englischen oder deutschen Untertiteln und viele als Österreich-Premieren gezeigt. Darüber hinaus findet am 18. September eine weitere Premiere statt: der Film "Imagine" des polnischen Regisseurs wird in der englischen Originalversion gezeigt und für blinde und sehbehinderte Menschen mit Audiodeskription in deutscher Sprache angeboten. Der Film selbst handelt von einem blinden Lehrer, was lag also näher, als genau diesen Film für blinde und sehbehinderte Menschenin deutscher Sprache audiozukommentieren? Das Prinzip ist Theaterfreunden aus dem Service theater4all bestens bekannt und denkbar einfach: man braucht nur ein Handy mit Radiofunktion mit Kopfhörern, auf der Frequenz 99,2 MHz hört man dann die von ausgebildeten Kommentatoren gesprochenen Beschreibungen.

Kartenreservierung bei Helga Bachleitner, Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, per Tel. 01/330 35 45 - 82 oder E-Mail: bachleitner @ hilfsgemeinschaft.at

Rückfragen & Kontakt:

Helga Bachleitner

Tel.: 01/330 35 45 - 82, bachleitner @ hilfsgemeinschaft.at