Termin: Große Herbsttour von Abg. z. NR Christine Lapp

Wien (OTS/SPW) - Die Simmeringer Abgeordnete zum Nationalrat Christine Lapp ist am Mittwoch 11. September 2013, Freitag 20. September 2013 und Freitag 27. September 2013 auf Herbsttour im Bezirk unterwegs. Die VertreterInnen der Medien sind zu allen Terminen herzlich eingeladen.****

Herbsttour von Abg. z. NR Christine Lapp:

-) am 11. September ab 17 Uhr im Gasthaus Hochmayer Simmeringer Hauptstraße 42,

-) am 20. September ab 17 Uhr im Gasthaus Hochmayer Simmeringer Hauptstraße 42,

-) am 27. September ab 18 Uhr in der Fabiganschenke Hasenleitengasse 82.

(Schluss)

