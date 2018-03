Nationalratswahl 2013: Kunden von bet-at-home.com können bereits jetzt ihr Kreuzchen machen!

Portomaso, Malta (OTS) - Zur 25. Österreichischen Nationalratswahl treten bundesweit am 29. September 2013 neun Parteien an. Der Online-Wettanbieter bietet seinen Kunden zahlreiche Wetten zur diesjährigen Wahl an. Stellt die ÖVP den nächsten Bundeskanzler bringt das den 4,2-fachen Gewinn.

Wer wird der nächste Bundeskanzler und somit Nachfolger von Werner Faymann? Welche Parteien dürfen im Hohen Haus am Ring Platz nehmen? Schafft das Team Stronach den Einzug ins Parlament? Bleibt die SPÖ stimmenstärkste Partei? Erreichen SPÖ und ÖVP gemeinsam mehr als 50 Prozent aller Stimmen und meistert das BZÖ die Zwei-Prozent-Hürde?

Beim Online-Wettanbieter bet-at-home.com kann darauf bereits gewettet werden!

Nachfolgend eine Auswahl der interessantesten Wetten zur bevorstehenden Nationalratswahl - inklusive der Gewinnsumme, die bet-at-home.com auszahlen würde (bei einem Einsatz von jeweils zehn Euro):

18 Euro - Die BZÖ erhält weniger als drei Prozent aller Stimmen

29 Euro - SPÖ und ÖVP erreichen gemeinsam nicht mehr als 50% aller Stimmen

34 Euro - Die ÖVP stellt den nächsten Bundeskanzler

70 Euro - Die NEOS schaffen den Einzug ins Parlament

70 Euro - Das Team Stronach schafft nicht den Einzug ins Parlament

120 Euro - Die FPÖ stellt den nächsten Bundeskanzler

310 Euro - Die Piraten schaffen den Einzug ins Parlament

1.000 Euro - Das Team Stronach stellt den neuen Bundeskanzler

1.500 Euro - Die Grünen stellen den nächsten Bundeskanzler

20.010 Euro - Die KPÖ stellt den neuen Bundeskanzler

Über bet-at-home.com

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 3,4 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter und Wiener Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino und Games. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 250 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei.

Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Mitglied der Betclic Everest Group SAS, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.

