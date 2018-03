Der TOEFL-iBT®-Test, der am häufigsten akzeptierte Beurteilungstest von Englischkenntnissen für akademische Zwecke, wird mittlerweile von über 9.000 Institutionen weltweit anerkannt

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Da immer mehr Studenten im Ausland studieren möchten, ist es äußerst wichtig, dass Hochschul-oder Fachhochschuleinrichtungen einen umfassenden und einheitlichen Maßstab zur Bewertung der englischen Sprachkenntnisse von Bewerbern haben. Das TOEFL®-Programm hat heute bekanntgegeben, dass der TOEFL-iBT®-Test mittlerweile von mehr als 9.000 Institutionen weltweit anerkannt wird und weiterhin mehr Institutionen dient als jede andere Beurteilungsmethode der englischen Sprachkompetenz von Bewerbern aus der ganzen Welt.

"Der TOEFL-Test ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, das uns bei der Beurteilung der Englischkenntnisse der Studenten Sicherheit verleiht", kommentierte Joanne Barker, Leiterin des International Office an der University of Adelaide. "Die Stärken des Tests liegen in der Fähigkeit, das Hör- und Leseverstehen sowie den mündlichen und schriftlichen Ausdruck zu kombinieren - und wir haben festgestellt, dass er eine zuverlässige Einschätzung der Englischkenntnisse zukünftiger Studenten bietet."

Der TOEFL-Test ist ein globaler Test, der sowohl für Zulassungen von Studienanfängern als auch für Studenten von Master- Studiengängen und Doktoranden verwendet und in verwendet wird, und wird in mehr als 130 Ländern anerkannt, zum Beispiel Australien, Neuseeland, Grobbritannien, Kanada, Vereinigte Staaten sowie den meisten Ländern Asiens und Europas. Eine Datenbank der mehr als 9.000 Institutionen, die den TOEFL-Test akzeptieren, und Informationen über deren Punktzahl-Anforderungen findet man auf der Webseite TOEFL® Go Anywhere unter www.TOEFLGoAnywhere.org/asu-advanced-search

Die Institutionen, die den TOEFL-iBT-Test nun auch anerkennen, zählen zu den führenden Universitäten der Welt, die die TOEFL-Bewertungen bereits akzeptieren. Dazu gehören u. a. die Group of Eight in Australien, die Russell Group in Grobbritannien und die Top-100 Institutionen in den USA, die in der Ausgabe 2013 der U.S. News & World Report Best Colleges Rankings aufgelistet sind.

"An der Carnegie Mellon University mit vielen internationalen Studenten, deren Muttersprache nicht Englisch ist, verlassen wir uns mittlerweile stark auf den TOEFL-Test als großartiges Hilfsmittel zur Bewertung der englischen Sprachkompetenz unserer Kandidaten für die Zulassung und deren Eignung für ein Studium an unserer Universität"", erklärt Michael Steidel, Director of Admission, Carnegie Mellon University. "Es gibt viele Herausforderungen, vor denen diese Studenten stehen werden. Der TOEFL-Test hat uns allerdings die Sicherheit gegeben, dass das erfolgreiche Zurechtkommen in einem englischsprachigen Umfeld nicht dazu gehört. Unsere Verwendung des TOEFL-Tests ist im Laufe der Zeit von noch größerer Bedeutung geworden und wir sind für diese Zusammenarbeit sehr dankbar."

So wie die Zahl der Institutionen auf der ganzen Welt, die den TOEFL-Test akzeptieren, weiterhin steigt, wächst auch die Anzahl der international durchgeführten TOEFL-Tests. ETS gab bekannt, dass die Anzahl der TOEFL iBT-Testteilnehmer weltweit 2012 im Gegensatz zum Vorjahr um 11 Prozent gestiegen ist."

"Die Verwendung des TOEFL-Tests ist ein zentraler Punkt bei den Zulassungen für Master-Studenten und Doktoranden innerhalb des College of Humanities and Social Science an der University of Edinburgh", sagte Rick Kiralfy, Leiter des Postgraduate Office, College of Humanities and Social Science an der University of Edinburgh. "Das Interesse aus dem Ausland wächst jedes Jahr und aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass wir sicher sein können, dass unsere Studenten das notwendige Rüstzeug haben, um mit den Anforderungen eines solchen Studiums auf Englisch umgehen zu können. Das TOEFL-Testverfahren bietet uns die Sicherheit, dass die von uns zugelassenen Studenten in der Lage sind, während ihres Studiums bei uns ihre bestmöglichen Leistungen zu erbringen."

http://www.ets.org/toefl/student_news

Über den TOEFL-Test

Der TOEFL-Test für akademisches Englisch ist der Test, der weltweit am häufigsten für die Überprüfung von englischen Sprachkenntnissen akzeptiert wird. Er wird von mehr als 9.000 Einrichtungen in über 130 Ländern anerkannt. Der TOEFL-iBT-Test misst die Fähigkeit einer Person, Englisch auf Universitätsniveau zu verstehen und anzuwenden. Die Beurteilung bewertet, wie gut eine Person das Hör- und Leseverstehen sowie die Sprech- und Schreibfähigkeiten, die für die Bewältigung von akademischen Aufgaben notwendig sind, miteinander kombiniert. Im vergangenen Jahr hat Educational Testing Service (ETS), die Organisation, die hinter dem TOEFL iBT steht, ca. acht Millionen Beurteilungen der englischen Sprachkompetenz mithilfe seiner TOEFL- und TOEIC®- Tests durchgeführt.

Über ETS

Bei ETS fördern wir Qualität und Gleichheit im Bildungsbereich für Menschen weltweit, indem wir auf intensiver Forschung basierende Bewertungsmaßstäbe schaffen. ETS dient Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Behörden mit seinen individuellen Lösungen für die Lehrerzertifizierung, den Englischunterricht sowie für die Bildung in der Primär- und Sekundarstufe und die postsekundäre Bildung. Zudem ist ETS in der Bildungsforschung und -analyse sowie im Bereich bildungspolitische Studien tätig. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, organisiert und bewertet über 50 Millionen Tests pro Jahr. Dazu gehören die TOEFL®- und dieTOEIC ®-Tests, die GRE ®-Tests und die Bewertungsserie The Praxis Series(TM). Die Tests werden an über 9.000 Standorten in mehr als 180 Ländern in aller Welt durchgeführt. www.ets.org

