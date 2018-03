Erntedankfest: ÖVP 365 Tage im Jahr Partner für bäuerliche Familienbetriebe

Erntedankfest: Tolle Leistungsschau der bäuerlichen Landwirtschaft - Festumzug von 30 Erntewagen

Wien, 8. September 2013 (OTS) Familienfreundlich und mit viel Sympathie für heimische Produkte aus bäuerlicher Landwirtschaft – in dieser Stimmung feierte die österreichische Landwirtschaft gestern, Samstag, und heute, Sonntag, am Wiener Heldenplatz das 13. Erntedankfest. Rund 300.000 Besucher entwickelten an diesem Wochenende so richtig Lust aufs Land. Mit einer feierlichen Segnung durch Dompfarrer Toni Faber und dem anschließenden Umzug von 30 aufwändig geschmückten Erntewagen ist der traditionelle Höhepunkt des zweitägigen Festes erreicht. Jungbauernobmann Stefan Kast begrüßte zum feierlichen Höhepunkt des Erntedankfestes "zum größten Familienfest Österreichs". Erntedank sei vor allem die Zeit für Dankbarkeit gegenüber all den Bäuerinnen und Bauern, die uns tagein, tagaus den Tisch decken, freute sich Franz Windisch, Präsident der LK Wien, "über die größte Bühne, die der Landwirtschaft und ihren Produkten in Österreich geboten wird." ****

Solidarität mit den Bäuerinnen und Bauern, die 530.000 Arbeitsplätze sichern

Die Festredner, allen voran Vizekanzler Michael Spindelegger, sowie Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich, WK-Präsidentin Brigitte Jank, ÖVP-Spitzenkandidatin in Wien, und Bauernbund-Präsident Jakob Auer riefen ebenfalls zur Solidarität mit den Bauern auf und warnten angesichts der heranrückenden Nationalratswahlen vor politischen Weichenstellungen, die sich sehr negativ auf bäuerliche Familienbetriebe auswirken würden.

"Das Erntedankfest bringt die Landwirtschaft in die Stadt. Die Bauern haben das ganze Jahr gearbeitet und geschwitzt, um diese Lebensmittel-Qualität in die Stadt zu bringen. Eine gute Ernte ist aber nicht selbstverständlich", wies Bauernbund-Präsident Jakob Auer auf schwere Unwetter- und Dürreschäden hin, von denen die Bauern heuer betroffen sind. Rund 180.000 Bauernhöfe in ganz Österreich brauchen aber auch die Solidarität der Gesellschaft:

"Bauern und Tourismus, Bauern und Wirtschaft bedingen einander und sichern 530.000 Arbeitsplätze im Ländlichen Raum", bedankte sich Auer bei jenen Konsumenten, die täglich zum heimischen statt zum ausländischen Produkt greifen. Brigitte Jank appellierte an ein "wertschätzendes Miteinander".

Berlakovich gegen Agrarindustrie und für bäuerliche Familienbetriebe

Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich schlägt in dieselbe Kerbe: "Jeder Konsument entscheidet beim täglichen Einkaufen, ob er die bäuerliche Landwirtschaft oder die Agrarindustrie unterstützt." Die ÖVP wolle eine "Landwirtschaft, die genug produziert, um die Tische zu decken, aber auch ökologisch auf Boden, Luft und Wasser schaut", so der Landwirtschaftsminister in seiner Festansprache.

Spindelegger lehnt SPÖ-Eigentumssteuern ab

"Die ÖVP ist 365 Tage im Jahr Partner für die Landwirtschaft. Wir wissen, was wir an unseren Bäuerinnen und Bauern haben! Uns fällt das nicht nur kurz vorm Wahltag ein!", lehnte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger Steuern auf Grund und Boden sowie Eigentumssteuern generell ab. Es bestehe "kein Grund für Neid", weil Landwirte auf ihren Äckern Ertrag erwirtschaften und daher "anbauen müssen und nicht davon abbeißen können". Der Vizekanzler stellte abschließend klar: "Wir schützen die Bäuerinnen und Bauern vor den SPÖ-Steuerplänen."

Unter den Ehrengästen beim Festakt befanden sich EU-Kommissar Johannes Hahn und Staatssekretär Sebastian Kurz.

