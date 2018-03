FP-Nepp: Oxonitsch-Jubel bizarr - Wien ist Nr. 1 bei Containerklassen

Versager-Stadtrat macht sich selbst die Welle

Wien (OTS) - "Wenn jetzt schon irgendeine US-Homepage herhalten muss, um vom chronischen Versagen von SPÖ-Jugendstadtrat Oxonitsch abzulenken, wird des schön langsam bizarr", sagt der Wiener FPÖ-Jugendsprecher LAbg. Dominik Nepp. Tausende Schüler schwitzen oder frieren in billigen Containerklassen, die Jugendkriminalität gibt Grund zur Besorgnis, das Stadthallenbad ist weiter trocken wie die Wüste Gobi. Zuletzt hat es Oxonitsch sogar geschafft, an der Errichtung eines Kinderspielplatzes zu scheitern. "Kurioser Weise kann aber unter anderem nicht einmal der Umstand, dass Wien als "Stadt der Musik" unter massivem Musikschulmangel leidet, den bisweilen in Balettposen vor Kameras tänzelnden SPÖ-Stadtrat vor realitätsverweigernder Selbstbeweihräucherung abhalten", wundert sich Nepp. (Schluss)otni

