Verfolgte Christen

Wien (OTS) - Es ist den Vorsitzenden in der Bundesvertretung 09 in der GÖD, Johann Hable ein Anliegen, dass wir uns für die Religionsfreiheit einsetzen.

Derzeit werden rund 100 Mio. ChristInnen, weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt.

Alle 5 Minuten wird ein Christ wegen seiner Überzeugung getötet. Diese unglaublichen Zahlen müssten uns zur gemeinsamen Handeln aufrütteln.

Wir in Österreich und in der EU haben das "Privileg " frei unseren Glauben zu leben.

Die Bundesvertretung 09 in der GÖD steht in voller Solidarität mit den weltweit verfolgten ChristInnen und unterstützt die Initiative des Vizekanzlers und Außenministers Dr. Michael Spindelegger, der diesen verfolgten Christen helfen will.

