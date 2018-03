Schönborn: "Krieg beginnt klein und endet mit großer Gewalt"

3000 Gläubige beteten im Wiener Stephansdom verbunden mit den Gläubigen weltweit um Frieden in Syrien - Kardinal Schönborn: "Die demütige Stimme des Papstes wirkt"

Wien, 07.09.13 (KAP) Kardinal Christoph Schönborn hat vor der Gefahr eines Krieges in Syrien mit seinen unabsehbaren Folgen gewarnt und jeden einzelnen zum Einsatz für den Frieden aufgerufen. "Krieg beginnt klein und endet mit großer Gewalt", so der Wiener Erzbischof beim vierstündigen Friedensgebet für Syrien und den Nahen Osten im Wiener Stephansdom. "Wie oft hat man gesagt, beten bringt nichts, und wie oft haben wir festgestellt, dass das Gebet wirklich die Welt verändert hat", sagte der Kardinal zu den Gläubigen, unter denen zahlreiche Menschen aus Syrien sowie dem Nahen Osten - erkennbar an ihren Nationalflaggen - waren.

Frieden zu stiften sei ein Auftrag, der an jeden ergehe und dabei oft vom Gefühl der Ohnmacht begleitet sei. "Wie ohnmächtig erscheint das Gebet und das friedliche Zusammenleben gegen Mächte wie Geld, Waffen und Einfluss", so Schönborn. Gegen alle Mutlosigkeit gelte es auf die Kraft des Gebets zu vertrauen. Auch sei der "Aufruf des Papstes in der Welt gehört worden". Kardinal Schönborn erinnert ausdrücklich daran, dass etwa der Großmufti von Damaskus dem Papst folgend die muslimischen Gläubigen zum Gebet eingeladen hatte.

"Die demütige Stimme des Papstes wirkt", davon zeigte sich der Kardinal überzeugt und verwies auf den Brief des Papstes an die Teilnehmer des G-20-Gipfels. So wie der Heilige Franziskus damals wehrlos zum Sultan gegangen sei, so habe sich der Papst jetzt an die Mächtigen der Erde gewendet, im Vertrauen darauf, dass die Machthaber "ein Herz und ein Gewissen haben".

