Staatssekretär Lopatka: Bleiben Sie bei den Fakten, Herr Verteidigungsminister!

Ministerratsbeschluss existiert nicht - Klug hat kein Mandat zur Entsendung des österreichischen Bundesheeres – Einvernehmlicher Beschluss von Bundesregierung und Parlament erforderlich

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PD) "Bleiben Sie bei den Fakten, Herr Verteidigungsminister!", stellt Außenstaatsekretär Reinhold Lopatka zu den Behauptungen von SPÖ-Minister Klug zur Entsendung von Heeresangehörigen nach Syrien klar. Fakt ist: ****

1. Es existiert kein Ministerratsbeschluss, wie Bundesminister Klug fälschlicherweise behauptet. Es gibt lediglich einen Reisebericht des ehemaligen Verteidigungsministers Darabos über eine Reise in die USA vom November 2012, der von der Bundesregierung zur Kenntnis genommen wurde.

2. Bundesminister Klug hatte kein Mandat, ein Angebot zur

Entsendung von Chemiewaffenexperten und Soldaten des Jagdkommandos des österreichischen Bundesheeres nach Syrien zu machen. Dafür ist ein einvernehmlicher Beschluss der Bundesregierung und des Parlaments notwendig. Ein solcher Beschluss wäre dann an die Vereinten Nationen zu richten, nicht an die USA.

3. Die Lage in Syrien ist zu ernst, um mit solchen Angeboten an die USA an die Öffentlichkeit zu gehen und Wahlkampf mit dem Leid von Menschen zu betreiben.

