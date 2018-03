BZÖ-Widmann: ORF hat öffentlich rechtlichen Auftrag und ist kein Hinterhof-Wettbüro

Wien (OTS) - "Es kann nicht sein, dass der ORF bei Moderationen massiv gegen das Bucher-BZÖ Stimmung macht und das BZÖ kontinuierlich aus dem Parlament orakelt", empörte sich BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann angesichts wiederholter "ORF-Glanzleistungen" bei der Moderation des ORF gegen das BZÖ.

Ein privatisierter ORF könne gerne nach Belieben politisieren, ein über Zwangsgebühren finanzierter öffentlich-rechtlicher ORF habe aber ein Mindestmaß an Objektivität zu wahren. "Der ORF ist weder das Orakel von Delphi noch ein billiges Hinterhof-Wettbüro, sondern hat einen öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag zu erfüllen", betonte Widmann, und weiter: "Spätestens seit der ORF-TV-Konfrontation Bucher gegen Spindelegger, die wohl auch der eine oder andere ORF-Mitarbeiter gesehen haben dürfte, ist klar, wer der Chef der modernen Mitte ist und Österreich nach vorne bringen kann. Das BZÖ wird daher mit einem klaren Wählerauftrag auch nach der Nationalratswahl im Parlament vertreten sein. Sollte der ORF aber weiterhin nicht auf höchst manipulative Moderationen verzichten wollen, ist das BZÖ gerne bereit, zu einer raschen ORF-Entstaatlichung beizutragen", so Widmann in Richtung mancher ORF-Orakler.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ