Verein Wiener Jugenderholung ermöglichte tausenden Kindern einen schönen Sommer

Wien (OTS) - "Raus aus dem Alltag - rein in den Urlaub" - So lautet das Motto des Vereins Wiener Jugenderholung der gemeinsam mit der MAG ELF (Amt für Jugend und Familie) finanziell geförderte Ferien für Wiener Familien organisiert. Das Angebot reicht von vierzehn- bis siebzehntägigen Urlauben für fünf - bis 14-jährige Kinder bis hin zu zehn- bis elftägigen Urlaubsaufenthalten für Familien oder AlleinerzieherInnen mit Kindern. "Uns ist es wichtig, dass Familien und Kinder unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten die Chance bekommen einen schönen Urlaub zu erleben, den Alltag eine Weile hinter sich zu lassen und sich zu erholen", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Ein kleines "Danke" für Pflegefamilien

Wiener Pflegefamilien bekommen von der MAG ELF ein spezielles Dankeschön. Für sie gibt es ein Angebot in drei zur Wahl stehenden Urlaubsquartieren. Diese 14-tägigen Sommeraufenthalte werden finanziell gefördert und sollen auch ein gegenseitiges, persönliches Kennenlernen von Pflegekindern und -familien unterstützen. 77 Familien zu insgesamt 279 Personen (133 Erwachsene und 146 Kinder) nahmen dieses Angebot 2013 wahr.

Urlaube nur für Kinder

1.300 Kinder (5-14 Jahre) kamen in den Genuss eines betreuten Kinderurlaubes in einem der zwölf attraktiven Ferienquartiere in NÖ, Salzburg und in der Steiermark. Mit im Programm sind Sport- und Abenteuercamps, eine Kreativwerkstatt, Urlaub am Bauernhof oder Reit-und Bogenschießkurse. Der Kostenbeitrag für diese 14- bis 17-tägigen Ferienturnusse richtet sich nach dem Familieneinkommen.

Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten und AlleinerzieherInnen

Einkommensschwache Familien oder AlleinerzieherInnen haben die Möglichkeit ihre Sommerferien in Tirol, Salzburg oder der Steiermark zu verbringen. 654 Familien zu insgesamt 2.203 Personen (863 Erwachsene und 1.340 Kinder) nutzten heuer dieses Angebot mit jeder Menge Freizeitaktivitäten und organisierten Ausflugsmöglichkeiten.

Weitere Informationen unter www.wijug.at

