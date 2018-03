Schönborn: Christen in Syrien brauchen besonderen Schutz

Kardinal bekräftigt in wöchentlicher "Heute"-Kolumne Friedensinitiative des Papstes - Schönborn: "Mit Gewalt lassen sich keine Probleme lösen"

Wien, 07.09.13 (KAP) Kardinal Christoph Schönborn hat im Blick auf die Asylgewährung für syrische Christen deren besondere Schutzwürdigkeit betont. Österreichs Bundesregierung habe sich "dankenswerter Weise" bereiterklärt, 500 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. "Syrische Christen werden dabei nicht bevorzugt, sondern sind eine besonders bedrohte Minderheit. Deshalb bedürfen sie eines besonderen Schutzes", schrieb Schönborn in seiner Freitags-Kolumne in der Gratiszeitung "Heute".

Erneut erinnerte der Kardinal an den Aufruf von Papst Franziskus, am Samstagabend für den Frieden im Nahen Osten zu beten und fasten. Diesem "Ruf für den Frieden" würden zahlreiche Gläubige - auch im Wiener Stephansdom - folgen. Eingeladen seien alle christlichen Kirchen, aber auch andere Religionen. Die Muslime in Syrien hätten bereits signalisiert, dass sie ebenfalls in ihren Moscheen beten wollen, wies Schönborn hin.

Der "dramatische Appell" des Papstes für den Frieden sei am vergangenen Sonntag erfolgt, dem 1. September, zugleich Jahrestag des Ausbruches des Zweiten Weltkriegs. Heute blicke die Welt gebannt auf den Krisenherd Syrien, so Schönborn: "Ist Friede noch möglich? Steht wieder ein Weltkrieg vor der Tür?"

Die Überzeugung des Kardinals: "Mit Gewalt lassen sich keine Probleme lösen." Als Vorbild nannte Schönborn Mahatma Gandhi, den "Vater und Vorkämpfer der indischen Unabhängigkeit", der ebenfalls für den Frieden gefastet habe. Gandhi habe Gewaltlosigkeit "als einziges Heilmittel" gesehen und eindringlich vor Gewalteskalation gewarnt mit dem Satz: "Auge um Auge - und die ganze Welt wird blind sein."

