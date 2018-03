Syrien - BZÖ-Grosz: SP-Klug mit US-Anbiederung auf Stronach-Kurs

Regierung zieht Syrientruppen am Golan ab, um Jagdkommando in Kriegsgebiet Syrien zu entsenden

Wien/Graz (OTS) - "Zuerst zieht die rot-schwarze Bundesregierung die österreichischen Truppen von dem in Syrien liegenden Golan ab, um nunmehr direkt in kriegerische Handlungen in Syrien mit österreichischen Truppen eingreifen zu wollen. Das ist nicht nur eine billige Anbiederung Klugs an die US-Kriegshetzer und ein eindeutiger Bruch mit der österreichischen Neutralität, sondern auch einzigartig in der Geschichte Österreichs. Klug befindet sich in seiner US-Anbiederung auf Stronach-Kurs", kritisiert der steirische BZÖ-Landespitzenkandidat Abg. Gerald Grosz den sich im steirischen NR-Wahlkampf befindlichen SP-Verteidigungsminister Gerald Klug scharf.

Blamabel sei zudem, dass sich Klug nicht an die Vereinten Nationen, sondern direkt an die US-Regierung gewandt hat. "Klug wartet nicht auf ein UN-Mandat, das es mit höchster Wahrscheinlichkeit ohnedies nicht geben wird, sondern biedert sich direkt der US-Regierung an. Klug ist als Fettnäpfchen-Verteidigungsminister eine zusätzliche Belastung für die chaotische Außenpolitik und als Spitzenkandidat der steirischen SPÖ untragbar. Wenn Stronach in Österreich die Todesstrafe fordert, fordere ich für solch kuriose Erscheinungen wie Herrn Klug die Dodelstrafe", so Grosz, der dem Verteidigungsminister empfiehlt, er möge sich weniger auf Weinfesten herumtreiben und lieber seinen Verantwortungen im Verteidigungsressort nachkommen.

