Mariazellerbahn: Die Himmelstreppe befördert die ersten Fahrgäste

Wien (OTS) - "Heute ist ein großer Tag für den öffentlichen Verkehr Niederösterreichs. Die Mariazellerbahn schlägt erstmals seit über 100 Jahren ein neues Kapitel in ihrer Geschichte auf. Denn ab heute sind die modernen Himmelstreppe-Garnituren im Planverkehr unterwegs", erklärt Verkehrslandesrat Karl Wilfing anlässlich der Jungfernfahrt am 5. September 2013. Bis nach Mariazell und retour führte die Fahrt mit Pendlern, Touristen, geladenen Gästen, Presse und Prominenz.

Fast auf den Tag genau 102 Jahre nach dem Einsatz der ersten Elektrolok auf der Mariazellerbahn werden mit der Himmelstreppe neue und moderne Triebfahrzeuge in Umlauf gebracht. "Auf diesen Moment haben die 230 Mitarbeiter der NÖVOG, viele Pendlerinnen und Pendler aus dem Pielachtal, die Region und viele Interessierte in ganz Niederösterreich hin gefiebert", so Wilfing.

"Tausende Arbeitsstunden sind in die Realisierung dieses Projekt geflossen. Mein Respekt und mein Dank gilt heute all jenen, die diesen Paradigmenwechsel in so kurzer Zeit möglich gemacht haben. Erst 2010 ist die Entscheidung des Landes Niederösterreich gefallen, die Mariazellerbahn in eine neue Zukunft zu führen", blickt Wilfing zurück.

Jetzt wird die Zukunft der Mariazellerbahn erst richtig greifbar und lebendig. "Wir haben mit dem neuen Betriebszentrum Laubenbachmühle ein schlagendes Herz, mit der Mariazellerbahn die Adern und spüren jetzt mit der Himmelstreppe den ersten Pulsschlag", erklärt Wilfing am Bahnsteig der Mariazellerbahn am St. Pöltener Hauptbahnhof.

"Der Betrieb der Mariazellerbahn wird mit Fahrplanwechsel am 27. Oktober 2013 großteils mit der Himmelstreppe abgewickelt. Am 16. November 2013 werden bei einem Tag der offenen Tür alle Interessierten die Möglichkeit haben, ein Stück mit der Himmelstreppe mitzufahren", informiert NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

Bereits fünf Garnituren der Himmelstreppe sind von der Schweizer Herstellerfirma Stadler Rail nach Österreich geliefert worden.

Weitere Informationen unter www.noevog.at/himmelstreppe

