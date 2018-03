"profil"-Interview: Barroso zu Syrien: "Schandfleck"

EU-Kommissionspräsident will "Schlüsselrolle für UN" - für Wachstum der EU-Wirtschaft "mehr Investitionen in Innovationen" notwendig - keine Bevorzugung von Atomenergie in EU

Wien (OTS) - In einem Exklusivinterview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" schließt EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso ein gemeinsames Vorgehen der EU mit den USA in Syrien nicht aus. "Die Lage in Syrien ist die größte humanitäre Tragödie unserer Zeit und ein Schandfleck auf dem Gewissen der Welt", betont Barroso. "Wir alle haben die Pflicht zu handeln. Wenn die internationale Gemeinschaft auf den Giftgasangriff nicht angemessen reagiert, könnte dies ernsthafte Folgen für die Zukunft haben."

Barroso verweist auf "von allen EU-Ländern unterstützte Prinzipien: "Erstens, wir alle verurteilen schärfstens den Einsatz chemischer Waffen. Zweitens, die Schuldigen müssen bestraft werden. Drittens, es obliegt der internationalen Gemeinschaft, über die Art der Antwort zu entscheiden, wobei den Vereinten Nationen eine Schlüsselrolle zukommt. Viertens: Letzten Endes brauchen wir einen politischen Prozess, damit die Gewalt ein Ende hat und es dauerhaften Frieden in Syrien geben kann."

Zur Finanzkrise stellt Barroso im "profil"-Interview fest, er erwarte "im nächsten Jahr eine deutlichere Erholung" der europäischen Wirtschaft. Derzeit hätten vor allem kleinere und mittlere Unternehmen große Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme. Die geplante Bankenunion sehe auch die Abwicklung von Pleitebanken vor:

"In Zukunft soll der Steuerzahler nicht mehr die Rechnung für Fehler im Bankensektor begleichen müssen."

Zur Debatte im deutschen Wahlkampf über ein mögliches drittes Hilfspaket für Griechenland verweist Barroso auf die Überprüfung der Reformen Athens im Herbst: "Bis jetzt hat Deutschland alle Beschlüsse für die Eurozone mit großer Mehrheit getroffen, also auch mit Unterstützung großer Teile der Opposition."

Zu EU-Plänen bezüglich Atomenergie stellt Barroso fest, es gehe nicht um Förderungen, sondern um "Konsultationen, wie das EU-Beihilferecht auf Atomenergie angewendet wird. Wir wollen lediglich einen verfälschten Wettbewerb zugunsten von Ländern, die Atomenergie nützen, verhindern", so der Kommissionspräsident gegenüber "profil".

