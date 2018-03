"profil": StA Wien ließ Server von Anwalt Gabriel Lansky in Luxemburg sicherstellen

Ermittlungen wegen "nachrichtendienstlicher Tätigkeit" - Verdacht auf Finanzierung des "Opfervereins Tagdyr" durch kasachischen Geheimdienst

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, hat die Justiz bei Hausdurchsuchungen im August in Luxemburg zwei Server der Wiener Anwaltskanzlei Lansky, Ganzger & Partner sicherstellen lassen. Dies geht aus österreichischen und luxemburgischen Justizakten hervor, die "profil" und der Tageszeitung "Kurier" vorliegen. Laut einem Rechtshilfeansuchen der Staatsanwaltschaft Wien an die Staatsanwaltschaft Luxemburg vom 16. August, unterzeichnet von Behördenleiterin Maria-Luise Nittel, sollen "Gabriel Lansky sowie weitere Angestellte der Kanzlei Lansky und andere Personen im wissentlichen Zusammenwirken mit Mitarbeitern des kasachischen Geheimdienstes KNB die Umsetzung von dessen Interessen und Zielen zum Nachteil Österreichs unterstützen". Die StA Wien ermittelt, wie bereits berichtet, wegen "geheimer nachrichtendienstlicher Tätigkeit zum Nachteil Österreichs", "Nötigung" sowie "schwerer Nötigung".

Die in Luxemburg sichergestellten Datenträger könnten, so die Annahme der Justiz, die bisher nicht erwiesene Finanzierung des "Opfervereins Tagdyr" durch den KNB dokumentieren. Lansky vertritt im Fall Rakhat Aliyev die Interessen des Vereins. Gegenüber "profil" legt der Anwalt Wert auf die Feststellung, dass "weder die Kanzlei noch Mitarbeiter der Kanzlei in irgendeiner Weise nachrichtendienstlich tätig geworden sind. Der Vorwurf ist geradezu absurd." Zum behördlichen Vorgehen in Luxemburg sagt Lansky: "Dies ist nicht rechtswirksam, derzeit hat keine Behörde und auch sonst niemand Zugriff. Die Sicherstellung ist derzeit unter gerichtlicher Überprüfung. Wenn wir Recht bekommen, wovon wir ausgehen, wird alles versiegelt ausgefolgt."

