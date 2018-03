Hundstorfer: ArbeitnehmerInnen sind sehr flexibel

A.o. Landeskonferenz der FSG-Wien

Wien (OTS/FSG) - "1,6 Millionen ArbeitnehmerInnen wechseln jährlich den Arbeitsplatz. Jährlich werden 300 Millionen Überstunden gemacht. Hier von unflexibel zu sprechen ist ein Hohn", stellte Sozialminister Rudolf Hundstorfer vor mehr als 400 TeilnehmerInnen an der a.o. Landeskonferenz der FSG-Wien im Catamaran klar. FSG-Bundesvorsitzender Wolfgang Katzian forderte angesichts der aktuellen Vermögensverteilung eine Millionärssteuer und ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser stellte fest, dass eine sofortige Anhebung der Frauenpensionsalters und die Abschaffung des Frauenpensionsalters ein Zurück ins 19. Jahrhundert wäre.++++

Bei der Forderungen der ÖVP nach einem 12-Stunden-Arbeitstag gehe es "um nichts anderes als das sich die Unternehmer die Überstundenzuschläge sparen wollen. Das sind immerhin 1,2 Milliarden Euro pro Jahr", kritisierte Hundstorfer. Es plädierte auch dafür, dass die Lehre und die Matura den gleichen Stellenwert bekommen. Hundstorfer: "Wir dürfen nicht einen Bildungsweg gegen einen anderen Auspielen. Die Pflichtschule ist allerdings zu wenig."

"Visionen machen gesund und nicht krank", meinte der Sozialminister und stellte gleich eine seiner Visionen vor: Eine Beschäftigungsgarantie für ältere ArbeitnehmerInnen ähnlich der Ausbildungsgarantie für Jugendliche. Mit einem Bonus-Malussystem sollten ältere Menschen in Beschäftigung gehalten werden. Der Forderung der ÖVP nach einer Senkung der Lohnnebenkosten antwortet Hundstorfer: "Sollen wir beim ArbeitnehmerInnenschutz oder dem Brandschutz sparen? Das wäre ein Rückfall ins 18. Jahrhundert. Das lassen wir uns von einem entfesselten Vizkanzler nicht gefallen." Was die raschere Anhebung des Frauenpensionsalters anbelangt, sieht der Sozialminister in der ÖVP-Forderung eigentlich den Ruf nach einer Pensionskürzung für Frauen. Nach der derzeitigen Regelung erhält eine Frau, die ein Jahr länger als bis zum 60. Lebensjahr arbeitet, einen sechsprozentigen Zuschlag zur Pension. ÖGB-Vizepräsidentin Oberhauser meinte, dass das "ÖVP-Menü" für die Frauen einen Rückfall ins 19. Jahrhundert bedeuten würde.

Österreich sei zwar gut durch die Krise gekommen, brauche aber auch Rückenwind durch die EU, sagte Katzian und forderte: "Wir brauchen einen radikalen Kurswechsel auf EU-Ebene. Kaputtsparen verschärft die Krise." Bei dieser Arbeitszeitdiskussion gehe es eigentlich darum, dass sich die Arbeitgeber die Überstundenzuschläge sparen wollen. Katzian: "Das ist Lohnraub." In Österreich besitzt ein Prozent der Bevölkerung 40 Prozent des Vermögens, das sind 469 Milliarden Euro. Katzian: "Daher brauchen wir eine Millionärssteuer. Das ist Gerechtigkeit.

Am Ende der Konferenz wurden die Statuten geändert und entsprechen nun jenen der Bundes-FSG. In der SPÖ werden nun die Anliegen der ArbeitnehmerInnen von den "GewerkschafterInnen in der SPÖ" vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Wien-Presse

Franz Fischill

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at