Bestatter: Pietätvoller Umgang mit Verstorbenen und Vertrauen der Hinterbliebenen Basis unserer Arbeit

Bestattungsunternehmen an Beseitigung von gesetzlichen Grauzonen sehr interessiert - Mitarbeit an neuen transparenten Regelungen zugesagt

Wien (OTS/PWK614) - In Bezug auf die aktuelle mediale Diskussion über die Einäscherung von Verstorbenen und den Umgang mit Zahngold oder Prothesen weist der Bundesverband der Bestatter darauf hin, dass die Bestattungsunternehmen grundsätzlich auf Basis der geltenden Gesetze handeln. Ihre Tätigkeit sei, den Leichnam auf die Kremation vorzubereiten und ihn dann an ein Krematorium zu übergeben. Dieses hat dann die verschlossene Urne mit der Asche etwa an ein befugtes Bestattungsunternehmen oder an einen Berechtigten zu übergeben. Eduard Schreiner, Bundesinnungsmeister der Bestatter: "Der pietätvolle Umgang mit den Verstorbenen und das Vertrauen der Hinterbliebenen sind die wichtigsten Eckpunkte unserer Dienstleistung, unserer Tätigkeit. Daher sehen auch wir Bestatter die Notwendigkeit, die bestehenden Rechtsbestimmungen zu überarbeiten, um noch transparentere Regelungen, zu finden. Ich sage es ganz klar: Die Bestatter üben ihren Beruf gewissenhaft mit Sorgfalt und Pietät aus. Sie sind verpflichtet, jedes standeswidrige Verhalten zu unterlassen. Standeswidriges Verhalten, dass das Ansehen des Berufsstandes beeinträchtigt, wird auch geahndet."

Zwar müsse eine Trennung zwischen den verschiedenen Dienstleistungen - Bestatter, Krematorien, Totengräber - gemacht werden, die jeweils unterschiedlichen Richtlinien und Gesetzen unterliegen, letztlich seien aber natürlich alle an absoluter Korrektheit interessiert. Für die Bestatter gilt, jegliche seiner Dienstleistungen hat den Erfordernissen der Pietät sowie den allgemeinen Anstandserwartungen zu entsprechen. Schreiner: "Wir werden nun gemeinsam mit den Betreibern von Krematorien versuchen, eine bundesweite gesetzliche Regelung ohne Grauzonen zu erarbeiten." Unklar sei derzeit etwa die Rechtsfrage, ob Goldzähne und Prothesen zum Nachlass zählen oder der Verstorbene das Anrecht hat, damit bestattet zu werden. Schreiner: "Das muss gesetzlich im Sinn von Transparenz und Nachvollziehbarkeit ein für alle Mal geklärt werden. An der Erarbeitung dieser Regelungen werden wir uns aktiv beteiligen."

Vage "Anschuldigungen" gegen Bestatter, welche im Zug der medialen Debatte erhoben wurden, werden von Schreiner klar zurückgewiesen. Diese entstehen deshalb, weil in der Debatte zwischen den Dienstleistungen der Bestatter, der Krematorien oder der Totengräber kaum Unterschiede gemacht werden. Rechtlich, aber auch praktisch handelt es sich um drei unterschiedliche, voneinander getrennte Dienstleistungen.

Schreiner: "Für mich wäre es auch höchst an der Zeit, dass der Gesetzgeber alle Dienstleister im Bestattungswesen in der Gewerbeordnung zusammenführen würde. Dadurch wäre sichergestellt, dass alle denselben standesgemäßen Regelungen unterliegen." (RH)

