opvizor GmbH : Neue Release und Silicon Valley !

Wien (OTS) - Es tut sich viel bei der opvizor GmbH. Nach dem erfolgreichen Release der Version opvizor(R) 2.0 im letzten Monat öffnen sich nun durch den Aufenthalt von Dennis Zimmer, Gründer und CEO, im Zuge der Go Silikon Valley - Initiative der WKÖ zahlreiche neue Türen zu namhaften Kontakten am weltweit führenden US-Markt.

Durch das Software-as-a-Service-Konzept von opvizor(R) haben bestehende Kunden unmittelbaren Zugriff auf das Update und die erweiterten Funktionen. Neue Kunden haben nach einer einfachen, ressourcenschonenden und schnellen Installation innerhalb weniger Minuten Zugriff auf ein dynamisch wachsendes Regelwerk mit schnellen Problemlösungen. "Es freut mich sehr, mit den Erweiterungen rund um die NetApp Speicherlösungen einem großen Kundenwunsch nachgehen zu können", so Dennis Zimmer. "Zudem präsentiert diese umfangreiche Integration eine neue Komponente zusätzlich zu VMware, die uns einen komplett neuen Weg herstellerübergreifender Lösungen und Optimierungen für die Infrastruktur unserer Kunden ermöglicht."

Durch das heute zur Verfügung stehende Regelwerk mit ca. 700 Regeln, mit dem die Infrastrukturen der Kunden auf einzigartige und sehr effektive Weise analysiert werden, war es noch nie so einfach und wirksam, Fehler zu entdecken und potentielle Probleme zu lösen, noch bevor sie zu ernsten und aufgrund der enormen Komplexität schwer erkennbaren Ausfällen oder Leistungsverlusten führen.

Steve Rubin, Silicon Valley Veteran und erfahrener Mentor am Plug &Play Technology Center in Sunnyvale, konnte für das opvizor Advisory Board gewonnen werden und arbeitet nun intensiv am Ausbau der strategischen Beziehungen und Allianzen in den USA. "Ich freue mich sehr, im Advisory Board von opvizor arbeiten zu können und zukünftig für die Leitung der strategischen Partnerschaften und Allianzen in den USA verantwortlich zu sein. Diese Möglichkeit erlaubt es mir, all meine Führungs- und Managementfähigkeiten einzubringen", so Rubin.

Auch von Seiten der opvizor GmbH ist man von der neuen Zusammenarbeit begeistert: "Es ist großartig, dass Steve unserem Board beigetreten ist, da er uns mit seiner jahrelangen Erfahrung im Silicon Valley bereichert und hervorragende Geschäftsbeziehungen auf der exekutiven Ebene besitzt. Obwohl wir unsere Expansion in die USA gerade erst begonnen haben hilft Steve bereits jetzt mit seinen exzellenten C-Level- und Führungsqualitäten", so Dennis Zimmer.

Mit dem ersten Kunden in den USA, Network Remedy Inc., haben wir schon nach kürzester Zeit Erfolge verbuchen können, welche uns eine äußerst gute Ausgangslage in einem unserer größten Märkte weltweit verschafft.

"Wir waren auf der Suche nach einer Lösung, welche uns vollen Einblick in unsere Network Remedy Cloud Plattform über deren gesamte Laufzeit ermöglicht. Nachdem wir verschiedene Produkte unterschiedlicher Hersteller getestet haben, konnten wir mit opvizor genau das finden, was wir benötigen - einen kompletten und durchgängigen Einblick in unsere VMware Plattform, deren Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Leistungsengpässen. Die vorausschauenden Analysen sind für unsere SLA-Garantien (Service Level Agreements) unbezahlbar und befähigen uns, sämtliche Rechenzentrums-relevante Probleme im Vorfeld zu erkennen und vor allem rechtzeitig zu beheben, bevor ein Kunde davon betroffen wäre. Dank opvizor(R) können wir unseren Kunden nun einen optimalen und deutlich verbesserten Service liefern und Probleme entstehen gar nicht erst.", zeigt sich auch Amon Prasad, CEO von Network Remedy, Inc. über die neue Geschäftsbeziehung erfreut.

Über opvizor

Die opvizor GmbH ist spezialisiert auf Virtualisierung und Cloud Computing.

Das Unternehmen ist ein unabhängiger Hersteller von Software- und SaaS-Lösungen für intelligente Rechenzentren.

Die Lösungen umfassen Automatisierung und Management virtueller IT Infrastrukturen in heterogenen Rechenzentren sowie Lösungen zur Prävention von Fehlern und Ausfällen.

Viele lokale und globale Unternehmen unterschiedlicher Größe setzen bereits auf die opvizor(R) Software- Lösungen. Im Februar 2012 wurde mit der opvizor GmbH mit Sitz in Wien als eigenes Unternehmen mit ausschließlichem Fokus auf die opvizor(R) Lösung gegründet, die Produktentwicklung begann bereits 2010 innerhalb der icomasoft AG, Schweiz.

Dennis Zimmer ist Gründer und CEO der opvizor GmbH. Lead Investor ist die GCP gamma capital partners GmbH. Weitere Informationen sind unter der URL www.opvizor.com erhältlich.

Über GCP gamma capital partners

GCP GAMMA CAPITAL PARTNERS (GCP) ist eine der aktivsten Wachstumsfinanzierungsgesellschaften in Österreich und dem deutschsprachigen Raum. 2002 gegründet, verwaltet bzw. berät GCP Investitionskapital von mehr als Euro90 Mio. in zwei Venture-Capital-Fonds sowie einem 2008 gestarteten Mezzanine-Fonds GMP Gamma MezzoPreneurs I und dem GCP-Fund-of-Funds GIC Gamma Invest Corporation AG.

GCP ist auf Eigenkapital- und eigenkapitalnahe Finanzierungen (Venture Capital und Mezzanine) von technologieorientierten und familiengeführten KMU-Wachstumsunternehmen spezialisiert. Zu den Investoren zählen führende österreichische Finanzinstitutionen sowie private Anleger, Unternehmer und namhafte Stiftungen.

