ORF übergab zum 25. Mal den "ORF-Greinecker Preis für Zivilcourage"

Die Preisträger/innen 2013 heißen Evelyn Korrak, Anja Fugger, Markus und Rainer Casna

Wien (OTS) - "Die wirkliche Auszeichnung besteht in der Würdigung des gesellschaftlichen Engagements, die dieser Preis ausdrücken soll", sagte Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, die gestern, Donnerstag, den 5. September, gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der ORF-Rechtsabteilung, Dr. Josef Lusser, und "ORF nachlese"-Chefin, Katja Zinggl-Pokorny, den "Greinecker Preis für Zivilcourage 2013" im ORF RadioCafe überreichte. Benannt ist der Preis nach seinem Stifter, dem verstorbenen Wiener Fritz Greinecker, dessen Anliegen das nachhaltige Engagement und die gesellschaftliche Vorbildwirkung war. Er hat dem ORF dieses Anliegen anvertraut, der seither den aus den Erlösen der Stiftung dotierten "Greinecker Preis für Zivilcourage" vergibt. Der Greinecker Preis 2013 ist insgesamt mit 9.900 Euro dotiert, das Preisgeld wird zu gleichen Teilen auf die Preisträger/innen aufgeteilt. Durch die Veranstaltung, zu der auch "Jazz Gitti" Martha Butbul, zahlreiche Vertreter des ORF-Publikumsrats sowie ORF-Wien-Landesdirektorin Dr. Brigitte Wolf gekommen waren, führte Mari Lang.

"Geben hat noch niemanden ärmer gemacht!"

Markus und Rainer Casna leben in Kaprun und betreiben dort einen Friseursalon und eine Werbeagentur. Egal ob während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien, bei der Lawinenkatastrophe in Galtür, dem Hochwasser im Oberpinzgau, dem Seilbahnunglück in Kaprun oder dem verheerenden Hochwasser 2013, das besonders in Salzburg, Tirol, Ober-und Niederösterreich großen Schaden anrichtete: Die beiden lässt kein Unglück untätig bleiben - sie organisieren Charity-Events, helfen unbürokratisch und engagieren sich seit Jahren erfolgreich, um die Not anderer Menschen zu lindern und ihnen beizustehen. "Wir glauben, dass die außergewöhnlichen Bemühungen von Markus und Rainer Casna hervorragend zum Stiftungszweck des 'Greinecker Preises für Zivilcourage' passen", so Laudator Josef Lusser. Und weiter: "Die beiden leben seit zwei Jahren auch in einer eingetragenen Partnerschaft. Ich erwähne das deshalb, weil sie damit ebenso wie mit ihrer gemeinnützigen Arbeit ein Signal gesetzt haben und es ihnen nicht auf symbolische Effekte, sondern auf den Ausdruck von Haltung und Überzeugung ankommt."

Das vielfältige Engagement der Casnas wird auf jeden Fall weitergehen, denn, wie Rainer Casna bei seiner Danksagung für die Auszeichnung betonte: "Geben hat noch niemanden ärmer gemacht."

Die Sendung "heute leben", um 17.30 Uhr in ORF 2, zeigt heute ein von Christine Linduska gestaltetes Kurzporträt der beiden Preisträger.

"Man bekommt so viel Liebe und Emotion zurück"

Die 17-jährige Villacher Gymnasiastin Anja Fugger widmet ihre Freizeit dem freiwilligen Engagement beim Roten Kreuz, der Feuerwehr, SOS-Kinderdorf, den Roten Nasen und der Beschäftigung mit Schwerstbehinderten. Als talentierte Malerin organisiert sie Ausstellungen ihrer Kunstwerke, deren Erlös sie gleichfalls Behinderteneinrichtungen spendet. 2012 hat sie ihr erstes Kinderbuch, "Der kleine Nils", veröffentlicht, das sie gemeinsam mit Schwerstbehinderten illustriert hat.

Laudatorin Katja Zinggl-Pokorny zollte so viel jugendlichem Engagement großen Respekt: "Anja Fugger ist mit 17 Jahren die jüngste Preisträgerin, die es in der Geschichte des Greinecker Preises bisher gegeben hat. Während sich für viele in ihrem Alter die Welt um sie selbst dreht, weiß diese junge Frau sehr genau, was sie will. Sie ist nicht am Ich, sondern am Du orientiert und bekommt ihre eigene Selbstbestätigung dort zurück, wo sie sich für andere einsetzt." Zinggl weiter: "Anja Fugger hat Vorbildcharakter für eine Generation, die bereit ist, soziale Verantwortung zu übernehmen."

Die Preisträgerin selber, die jetzt im September ihre Ausbildung zur Schwerstbehindertenpädagogin beginnt, sagte über ihren persönlichen Einsatz: "Es ist so schön zu sehen, wenn man sich mit behinderten Menschen beschäftigt, bekommt man so viel an Liebe und Emotion zurück." Das Porträt der jüngsten Greinecker-Preisträgerin wurde bereits gestern in der Sendung "heute leben" gezeigt.

"Jeder will etwas tun, aber jeder denkt, die anderen sollen es tun ..."

"Jeder will etwas tun, aber jeder denkt, die anderen sollen es tun. Aber ich sage immer: Warum tun es nicht wir?", so das Motto der engagierten Reisebüroinhaberin Evelyn Korrak aus Neulengbach, die sich schon immer durch ausgeprägtes soziales Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet hat.

Evelyn Korrak erfuhr aus der Zeitung von einer jungen Frau in der Nachbarschaft, die aufgrund ihrer Gehbehinderung keine Arbeitsstelle fand. Sie lud die junge Frau zum Vorstellungsgespräch und gab ihr die Chance, in ihrem Reisebüro zu arbeiten, wo sie heute fix zum Team gehört. "Sicher keine leichte Entscheidung für ein kleines Unternehmen in einer von Preisdruck und Konkurrenzkampf gezeichneten Branche", würdigte Laudatorin Sissy Mayerhoffer den unternehmerischen Mut und Vorbildcharakter. "Wir wissen, wie schwer es ist, für Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz zu finden, und das Beispiel von Frau Korrak zeigt, dass es oft nur die Barrieren im Kopf sind, die man überwinden muss."

Evelyn Korrak nutzte die Gelegenheit zur Danksagung dann auch, um vor allem auch Klein- und Mittelbetriebe zu motivieren, Menschen mit Handicap einzustellen. "Jeder, der Behinderte einstellt, wird feststellen, es hat sich gelohnt, es ist für jeden im Betrieb ein Gewinn", so ihr Credo.

Das Porträt der Greinecker-Preisträgerin ist am Montag, dem 9. September, in der Sendung "heute leben, um 17.30 Uhr in ORF 2 zu sehen.

