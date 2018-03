Löwen am Lido - Preise und Stars der 70. Filmfestspiele Venedig

Christian Konrad und Martina Rényi berichten aus Venedig

Wien (OTS) - Glanz und Glamour am Canal Grande! Am 7. September 2013 neigen sich die 70. Filmfestspiele in Venedig zu Ende. Rund zehn Tage stand das internationale Filmtreiben im Mittelpunkt. Insgesamt 20 Filme liefen im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, darunter Werke von Stephen Frears, James Franco, Kelly Reichardt, Terry Gilliam und David Gordon Green. Auf dem roten Teppich ließen sich Stars wie Sandra Bullock, George Clooney, Judi Dench und Nicolas Cage feiern. Die hochkarätig besetzte Jury unter dem Vorsitz von Starregisseur Bernardo Bertolucci kürt am 7. September die Sieger des diesjährigen Filmfestivals. Die ORF-Filmexperten Christian Konrad und Martina Rényi berichten in "Löwen am Lido - Preise und Stars der 70. Filmfestspiele Venedig" am Sonntag, dem 8. September, um 23.05 Uhr in ORF 2 vom bunten Treiben auf dem Lido. In der Sondersendung zeigen sie die glanzvollsten Momente und stellen die Sieger sowie die interessantesten Filme des Festivals in Interviews und Ausschnitten vor.

"Löwen am Lido - Preise und Stars der 70. Filmfestspiele Venedig" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

