Anfragenserie von BZÖ-Petzner an ÖVP-Ministerien zu schwarzem Schwarzgeld über "Mediaselect"

Petzner fordert von Spindelegger Funktionsenthebung von "Schwarzgeldkonto-Verwalter" Keschmann

Wien (OTS) - Nach neuen medialen Enthüllungen über Korruption und Schwarzgeldkonten in der ÖVP versucht der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner mit einer Anfragenserie an sämtliche ÖVP-Minister und Ministerien zur Aufklärung der Korruptionsvorwürfe beizutragen. "Die Agentur Mediaselect diente als Drehscheibe für die Organisation von schwarzem Schwarzgeld. Mir liegen konkrete Hinweise und Informationen vor, wonach etwa im Frühling 2008 sämtliche ÖVP-Ministerien von der Partei explizit angewiesen wurden, Werbeaufträge und Inseratenschaltungen möglichst über die Agentur Mediaselect abzuwickeln und zu buchen - mit dem Ziel, über dadurch verrechenbare Provisionen durch die Mediaselect die ÖVP mit Steuergeld quer zu finanzieren. Mit parlamentarischen Anfragen an sämtliche ÖVP-Ministerien gilt es daher heraus zu finden, welche ÖVP-Minister welche Aufträge an die Agentur Mediaselect erteilt haben, welche Gegenleistungen es dafür gegeben hat und ob Geld aus diesen Aufträgen in die ÖVP-Parteikasse weiter gewandert ist", erklärt Petzner zu seinen eingebrachten parlamentarischen Anfragen.

Im Übrigen fordert Petzner ÖVP-Parteiobmann Spindelegger auf, die Konsequenzen aus den aufgetauchten Vorwürfen zu ziehen. "Herr Spindelegger hat gestern in seinem verlorenen TV-Duell gegen BZÖ-Obmann Josef Bucher erklärt, dass es solche Machenschaften unter ihm nicht gebe. Tatsache aber ist, dass einer der Hauptverdächtigen im ÖVP-Korruptionsskandal, nämlich Schwarzgeldkonto-Verwalter Markus Keschmann, aktuell als Kampagnenleiter für Spindelegger werkt. Keschmann nach diesen schweren Vorwürfen weiter im Amt zu belassen ist inakzeptabel. Spindelegger ist aufgefordert, die personellen Konsequenzen zu ziehen und Keschmann von seiner Funktion umgehend zu entfernen, ansonsten hat er jede Glaubwürdigkeit verloren", fordert der stellvertretende BZÖ-Klubobmann.

Die parlamentarischen Anfragen an die ÖVP-Minister und ÖVP-Ministerien sind unter folgenden Links auf der Homepage des Parlaments abrufbar:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15909/index.shtml

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15907/index.shtml

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15908/index.shtml

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15910/index.shtml

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15912/index.shtml

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15913/index.shtml

