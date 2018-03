SP-Deutsch ad FP-Jenewein: Wie immer freut sich die FPÖ zu früh!

Wien (OTS/SPW) - In Replik auf entsprechende Aussagen des Wiener FPÖ-Landesgeschäftsführers Hans-Jörg Jenewein hielt der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag fest:

"Wie immer freut sich die FPÖ zu früh. Die SPÖ Wien wird nun im Rahmen des ordentlichen Verfahrens Herrn Gudenus auffordern, Belege für seine unrichtigen Behauptungen zu erbringen, was ihm nicht gelingen wird!" (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at