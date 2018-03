Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 9. bis 15. September 2013

Wien (OTS) - Montag, 9. September:

Treffen des Bundespräsidenten und von Frau Margit Fischer mit Bundespräsident Joachim Gauck und Frau Daniela Schadt, mit Bundespräsident Ueli Maurer und mit Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein in Innsbruck

09.45 Uhr: Begrüßung der Gäste vor der Kaiserlichen Hofburg (Innsbruck)

10.00 Uhr: Gruppenfoto (Kaiserliche Hofburg/Innsbruck)

10.15 Uhr: Erstes Arbeitsgespräch der Staatsoberhäupter zum Thema: "Die politische Lage in den EU-Teilnehmerstaaten"/Rede (Kaiserliche Hofburg/Innsbruck)

11.45 Uhr: Zweites Arbeitsgespräch der Staatsoberhäupter zum Thema "Die Zukunft der Demokratie in der EU"/Rede (Kaiserliche Hofburg/Innsbruck)

13.00 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz der Staatsoberhäupter (Kaiserliche Hofburg/Innsbruck)

13.45 Uhr: Mittagessen, gegeben vom Bundespräsidenten und von Frau Margit Fischer zu Ehren von Bundespräsident Gauck und Frau Schadt, von Bundespräsident Maurer und von Erbprinz und Erbprinzessin von und zu Liechtenstein (Kaiserliche Hofburg/Innsbruck)

15.15 Uhr: Besichtigung des "Goldenen Dachl", der Hofkirche und der Bergisel-Sprungschanze (Innsbruck)

Dienstag, 10. September:

19.15 Uhr: Teilnahme an der Jubiläumsfeier aus Anlass des 100. Geburtstages von Generaldirektor a.D. Dr. Heinrich Treichl/Rede (Oktogon der Bank Austria/1010 Wien)

20.45 Uhr: Besuch des Fußball-Länderspiels Österreich-Irland (Ernst- Happel-Stadion/1020 Wien)

Mittwoch, 11. September:

10.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung der 80. Klagenfurter Herbstmesse/Rede (Messezentrum/Klagenfurt)

Donnerstag, 12. September:

14.00 Uhr: Truppenbesuch beim Pionierbataillon 3 (BIRAGO- Kaserne/Melk)

16.40 Uhr: Besuch der Ausstellung "100 Jahre Melker Pioniere" (Stadtsaal/Melk)

19.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des Museums Angerlehner/Rede (Thalheim bei Wels)

Freitag, 13. September:

09.30 Uhr: Teilnahme an der Haupttagung des 60. Österreichischen Gemeindetages/Rede (TipsArena/Linz)

13.00 Uhr: Teilnahme an der sub auspiciis-Promotion an der Johannes Kepler-Universität (Linz)

Sonntag, 15. September:

10.30 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des Internationalen Brucknerfestes 2013 (Brucknerhaus/Linz)

14.00 Uhr: Teilnahme am Festakt "1000 Jahre urkundliche Erwähnung der Stadt Leonding" (Leonding)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at