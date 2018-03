Mitterlehner: Direktauszahlung der Familienbeihilfe an Volljährige startet mit September

Auf Wunsch erhalten Studenten und weitere Volljährige in Ausbildung die Familienbeihilfe direkt auf ihr Konto - Reform fördert Eigenverantwortung und Selbstständigkeit

Wien (OTS/BMWFJ) - Mit September können sich Volljährige in Ausbildung die Familienbeihilfe direkt auf ihr Konto auszahlen lassen. "Damit können wir junge Österreicher auf Wunsch direkt unterstützen und wollen ihre Eigenverantwortung und Selbstständigkeit fördern. Gerade für Studenten ist eine Direktauszahlung der einfachste Weg zur Familienbeihilfe", betont Familien- und Jugendminister Reinhold Mitterlehner. Der Wechsel zur neuen Direktauszahlung ist einfach und unbürokratisch: Liegt die Zustimmung der Eltern bzw. Anspruchsberechtigten vor - dies, um eventuelle Probleme für Familien beim Unterhalts- oder im Steuerrecht zu vermeiden -, genügt ein Überweisungsantrag beim zuständigen Finanzamt.

Bisher wird die Familienbeihilfe für die rund 1,8 Millionen in Österreich lebenden Kinder im Regelfall von den Eltern bezogen. Jetzt können die rund 270.000 Volljährigen in Ausbildung eine Direktauszahlung beantragen. Darunter fallen insbesondere Studenten an Universitäten und Fachhochschulen sowie Teilnehmer eines Kollegs oder Lehrlinge, die eine Berufsreifeprüfung absolvieren (Lehre mit Matura).

Aktuell erhalten 18-Jährige 130,90 Euro an Familienbeihilfe pro Monat, ab dem 19. Lebensjahr sind es 152,70 Euro. Dazu kommt noch die Geschwisterstaffel, die im Fall einer Direktauszahlung nicht als Gesamtsumme an die Eltern, sondern aufgeteilt auf die einzelnen Geschwister ausgezahlt wird. Zum Bespiel beträgt die Geschwisterstaffel bei zwei Kindern derzeit insgesamt 12,80 Euro pro Monat, somit bei der Direktauszahlung für jedes Kind 6,40 Euro. Anspruch auf diese Leistungen besteht im Fall einer Ausbildung bis zum 24. Lebensjahr, in Ausnahmefällen bis zum 25. Lebensjahr.

