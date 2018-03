VP-Anger-Koch ad Fußball EM 2020: Weitere peinliche Bestätigung für fehlende Infrastruktur in der "Sportstadt" Wien

Wien (OTS) - "Peinlich für die rot-grüne Stadtregierung, eine Blamage für die selbsternannte Sportstadt Wien", so die Reaktion von ÖVP Wien Sportsprecherin Gemeinderätin Ines Anger-Koch zu jüngsten Aussagen des ÖFB. Der ÖFB wird sich nicht für eine Teilnahme an der EM 2020 bewerben, da das Wiener Ernst Happel Stadion internationalen Standards nicht entspreche.

Anger-Koch: "Einmal mehr wird die Kritik der ÖVP Wien bestätigt, dass es die Stadt verabsäumt hat, die Fußballeuropameisterschaft in Wien nachhaltig zu nutzen. Kein Mensch kann nachvollziehen, dass der Umbau des Happel-Stadions in den Jahren vor der EM angeblich mehr als 40 Mio. Euro gekostet hat, ist doch von diesen Investitionen nichts zu sehen. Auch das Kontrollamt kritisierte die Arbeiten rund um das sportliche Highlight der letzten Jahre - zeigte sich doch, dass einige der Arbeiten mangelhaft und sogar Zuschauer gefährdet waren."

Wien ist heute nicht nur eine der letzten Metropolen Europas, die über keine moderne Multifunktionshalle (insbesondere für den Sport verfüge), sondern bald auch die letzte Metropole Europas ohne Fußballarena, die internationalen Standards gerecht wird. Demnächst bekommen Prag und Ungarn moderne Arenen. Es wäre, so Anger-Koch, höchst an der Zeit für Stadtrat Oxonitsch den von Seiten der ÖVP Wien geforderten Infrastrukturplan für Sport in die Tat umzusetzen. Dass ein solcher dringend erforderlich ist, belegt nicht zuletzt auch die Tatsache, dass mehr als ein Viertel aller Wiener Kinder adipös ist. "Das Nein der Wiener zu einer möglichen Olympiabewerbung im Rahmen der Volksbefragung sei anders als von Oxonitsch gedeutet kein Nein zu Investitionen in den Sport gewesen. Die Wiener haben der Stadt die Abwicklung eines solchen Events einfach nicht zugetraut und wüssten über den Zustand des Wiener Sports Bescheid", so die Sportsprecherin weiter.

"Verlassen Sie endlich die Pendeluhr Herr Stadtrat und beginnen sie zu arbeiten. Uns ist zwar bewusst, dass sie sich für nichts zuständig erachten, doch betrachten wir nichts destotrotz den Stadtrat der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Information und Sport als verantwortlich für den desaströsen Zustand der Wiener Sportinfrastruktur", so Anger-Koch abschließend.

