ASFINAG: Ferienende - Mit ein paar Tipps sicher durch die Rückreisewelle!

Wien (OTS) - Das Ende der Ferien in Westösterreich und Bayern bringt für die österreichischen Autobahnen am Wochenende den letzten Höhepunkt der sommerlichen Rück-Reisewelle. Damit man trotz dichten Verkehrs auf den Nord-Süd-Routen möglichst sicher und entspannt am Ziel ankommt, hat die ASFINAG ein paar wertvolle Tipps zusammengestellt.

ASFINAG App Unterwegs - Die ganze Autobahn im Blick!

Mobile Verkehrsinfos bringt die kostenlose ASFINAG App. Sie bietet neben aktuellen Informationen über Verkehrsbehinderungen, Baustellen oder Sperren in Echtzeit auch exklusiven Zugriff auf die über 500 Webcams der ASFINAG. Praktisch ist die Übersicht über sämtliche Rastmöglichkeiten entlang der österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen mit Details zu jedem Standort. Auch der Kauf von Videomautkarten für eine zügige Durchfahrt an den ASFINAG-Mautstellen ist über die App jetzt möglich.

ASFINAG Videomaut - Schneller durch die Mautstelle

Für bequeme und rasche bargeldlose Abfertigung sorgen an den Mautstellen die orange markierten Kreditkartenspuren. Noch mehr beschleunigen rasch per Internet auf www.asfinag.at, via Handy oder Unterwegs-App gekaufte Videomaut-Tickets die Durchfahrt. Bereits beim Kauf wird das Autokennzeichen des Pkw für die Durchfahrt an der Mautstelle freigeschalten. Sobald man mit dem registrierten Wagen in die automatische Abfertigungsspur einfährt, wird das Autokennzeichen identifiziert und man kann die Mautstelle - ohne stehen bleiben zu müssen - passieren. An jeder Mautstelle gibt es eine eigene Videomaut-Abfertigungsspur, die gekennzeichnet ist und sich in Fahrtrichtung ganz links befindet. Tipp: Die Videomautkarte funktioniert auch in allen anderen geöffneten Pkw-Abfertigungsspuren

Pause machen - Auf den 40 Rastplätzen der ASFINAG

Grundsätzlich gilt: Nur ausgeschlafen ans Steuer setzen und bei Anzeichen von Müdigkeit Pausen einlegen! 40 topmoderne ASFINAG Rastplätze laden dazu ein. Videoüberwachung, ein Notrufsystem und LED-Beleuchtung sorgen dort für ein sicheres Rasten. Wenn einmal etwas passiert, werden Notrufe automatisch in die nächste ASFINAG-Überwachungszentrale geleitet und zeitgleich fährt am Rastplatz die Beleuchtung hoch. Das Erholungs-Angebot der reicht vom Snack- und Getränkeautomaten und dem Wickeltisch über die Dusche bis hin zu Sanitäreinrichtungen für Menschen mit Handicap. Auch den kleinen Verkehrsteilnehmern wird auf ASFINAG-Ratsplätzen nicht langweilig: Spielgeräte sorgen für die nötige Abwechslung.

Mit der ASFINAG sicher ankommen

Größtmögliche Sicherheit, immer weniger Verkehrsbehinderungen und bestes Service auf Autobahnen und Schnellstraßen sind für die ASFINAG Programm: Jeder zweite Euro, den die ASFINAG investiert, fließt in die Verkehrssicherheit. Alles Wissenswerte und wichtige Infos rund um eine sichere Fahrt bietet die neue Broschüre "Ich komm sicher gut an - mit den ASFINAG Verkehrssicherheits-Tipps von A-Z". Gratis-Bestellmöglichkeit sowie viele weitere Tipps finden Sie auf www.asfinag.at !

