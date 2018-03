Kommunalmesse: Gemeinden profitieren von Apotheken am Land

Neuer Folder für Bürgermeister

Wien (OTS) - In den letzten 10 Jahren wurden in 64 Gemeinden in Österreich Apotheken neu eröffnet, wo es vorher noch keine Apotheke gab. Bei vielen Bürgerbefragungen wird eine öffentliche Apotheke als größter Wunsch der Bevölkerung genannt. Das ist nicht weiter verwunderlich, ist eine Apotheke doch ein Gewinn für jede Gemeinde. Die vielen Vorteile werden nun für Bürgermeister in einem neuen Folder dargestellt, der erstmals auf der Kommunalmesse in Linz präsentiert wird.

Die Österreichische Apothekerkammer berät auf der Kommunalmesse zum Thema Arzneimittelversorgung und Leistungen der Apotheken vor Ort (Stand 44/45). "Mit den Apotheken verbindet man Arzneimittel, fachkundige Beratung und Wohlbefinden. Doch die Apotheken sind für Gemeinden auch ein wichtiger Infrastrukturpartner, sie bringen Arbeitsplätze und Frequenz in die Gemeinden ", so Mag.pharm. Max Wellan, Präsident der Österreichischen Apothekerkammer. Österreichweit finden 15.500 Personen in den Apotheken einen sicheren, nachhaltigen und hochqualifizierten Arbeitsplatz.

Auf der Kommunalmesse in Linz von 11. bis 12. September 2013 werden rund 5000 Gäste erwartet. "Die Österreichische Apothekerkammer ist ein interessanter Ansprechpartner für Bürgermeister. Wir sind sehr stolz, dass sie bereits das zweite Mal bei der Kommunalmesse vertreten ist", freut sich Mag. Michael Zimper, Geschäftsführer des Kommunalverlags und Verantwortlicher der Kommunalmesse.

Viele gute Gründe für eine Apotheke in Ihrer Gemeinde

Eine Apotheke ist ein Gewinn für jede Gemeinde. Als besonders ansprechend werden die umfassenden Leistungen der Apotheken gesehen, die kundenfreundlichen Öffnungszeiten und das breite Produktangebot. Die Apotheke stärkt auch die Infrastruktur und erfüllt eine wichtige Funktion als Nahversorger im Ort. Weiters ist jede Apotheke ein wertvoller Arbeitgeber für durchschnittlich 12 Personen. Und nicht zu vergessen die Tatsache, dass die Apotheke speziell für junge Familien und Senioren eine wichtige Anlaufstelle in allen Fragen zur Gesundheit ist.

Apotheken auf einen Blick

In Österreich spielen die öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnahversorger. Ob Großstadt, Kleinstadt oder Gemeinde: Die österreichischen Apotheken liefern Qualität auf höchstem Niveau. Das bestehende Apothekensystem garantiert eine flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und stellt die Versorgung der Patienten in den Mittelpunkt. Insgesamt beraten 5.700 akademisch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker in 1.330 Apotheken die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Die Beratungskompetenz ist eine der zentralen Leistungen der Apotheker.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Apothekerkammer

Presse und Kommunikation

Mag. Gudrun Reisinger, Mag. Sabine Figo

Tel.: 01/404 14 DW 600 und 601

Mobil: 0664 161 58 49

E-Mail: gudrun.reisinger @ apotheker.or.at

oder sabine.figo @ apotheker.or.at