Internationaler Lean Experte verstärkt das Beraterteam von PHS

Wien (OTS) - Der renommierte Lean Management-Experte Hans Bernhard Müller unterstützt ab sofort das Beraterteam von PHS. Die Partnerschaft zwischen dem gebürtigen Deutschen und dem Österreichischen Beratungsunternehmen PHS wurde bereits seit 2009 durch gemeinsam durchgeführte Projekte bei Europäischen Industriekonzernen geebnet.

Müller hat in seiner Laufbahn in zahlreichen internationalen Konzernen sein Fachwissen als Manager einbringen können, zuletzt bei der Daimler AG, der Siemens AG und in bestehendem Beschäftigungsverhältnis bei der Continental AG.

Durch Synergien zwischen den Beratungsansätzen von Müller und PHS wird es durch die Partnerschaft für PHS noch effektiver möglich, seine Lean Management-Erfahrung in den Industrien Automotive, Anlagen- & Maschinenbau und den jeweiligen Zuliefererindustrien zur Wirkung zu bringen. Im Fokus stehen gemeinsame Projekte mit dem Ziel, Industrieunternehmen bei der nachhaltigen Realisierung von Wettbewerbspotentialen in Produktion, Logistik, Administration, Instandhaltung, Entwicklung und Projektmanagement zu begleiten. Kernkompetenzen von H.B. Müller liegen vor allem in der Kompetenzentwicklung und dem Coaching von Mitarbeitern, wodurch die die Nachhaltigkeit der Projekte in den Unternehmen langfristig gesichert wird.

Unsere Partnerschaft ermöglicht es, Lean-Transformationen in den Unternehmen aus verschiedensten Industrien rasch und mit nachhaltigem Erfolg zu gestalten. Der gemeinsame Beratungs- und Coachingansatz ermöglicht das rasche Heben von Wettbewerbspotentialen und eine nachhaltige Kompetenzentwicklung bei den Mitarbeitern unserer Kunden, wie wir dies bereits in erfolgreich umgesetzten Transformationsprojekten nachweisen konnten, so H.B. Müller.

