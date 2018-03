Wagentruppe Treibstoff: 3 Festnahmen nach Polizeischikanen

Wien (OTS) - Nach einem Jahr in der Baldassgasse steht die Wagentruppe Treibstoff wieder auf der Straße. Bei legalem Parken in der Petritschgasse kam es am 05.09.2013, bei einer nicht gerechtfertigten Fahrzeug- und Personenkontrolle zu drei Festnahmen. Durch das agressive Verhalten der Polizei wurde eine Eskalation provoziert. Nach den gewalttätigen Festnahmen wurden drei Bewohner_innen der Wagentruppe Treibstoff auf die nächstgelegene Polizeistation gebracht, wo die Schickanen acht Stunden - bis zur Freilassung - weitergegangen sind.

Rückfragen & Kontakt:

Günther Wohlauf 0699/14089002