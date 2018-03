Neugebauer: Familien wollen und brauchen Wahlfreiheit bei ganztägigen Angeboten

Erst in der Landesverteidigung, nun in der Bildung: Darabos beweist umfassende Ahnungslosigkeit über Wünsche der Bevölkerung

Wien (OTS) - Nachdem die Bevölkerung schon in der Frage der Aufrechterhaltung unseres Wehrsystems "deutlich gezeigt hat, was sie von Deiner Kompetenz als Verteidigungsminister gehalten hat, lieber Norbert, würde es Dir gut anstehen, in der Bildung nicht nur Parteiparolen zu lesen, sondern auf die Bevölkerung zu hören, anstatt in wilden Rundumschlägen Familienminister Reinhold Mitterlehner zu kritisieren", sagte heute, Donnerstag, der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Zweiter Nationalratspräsident Fritz Neugebauer, zu Aussagen des SPÖ-Bundesparteigeschäftsführers Norbert Darabos.

Während Darabos nämlich lediglich in Pressetexten behaupte, "die beste Bildung unserer Kinder und Jugendlichen ins Zentrum zu stellen, gleichzeitig aber die Wiener Stadtschulratspräsidentin einem Gouvernantenstaat mit Zwangsverpflichtung das Wort redet, steht für uns im Mittelpunkt, was Kinder und Eltern wollen und brauchen", so Neugebauer. Sämtliche Befragungen und Bedarfserhebungen im Bereich der Tagesbetreuung ergeben ein deutliches Bild: "Wir brauchen flexible Angebote, die Eltern und Kindern Wahlfreiheit ermöglichen! Die Entscheidung, ob, wann und wie oft sie die Angebote in Anspruch nehmen, bleibt hingegen den Familien überlassen", bekräftigte Neugebauer.

