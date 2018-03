ÖBB-Aufsichtsräte: Appell zur Sachlichkeit

Wien (OTS) - Mit einem dringenden Appell melden sich heute ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzender DI Horst Pöchhacker und der Aufsichtsratsvorsitzende-Stv. Dr. Ludwig Scharinger zu Wort: "Die ÖBB sind eines der wichtigsten Unternehmen des Landes und von hoher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Das Unternehmen ist nach schwierigen Zeiten auf einem soliden wirtschaftlichen Weg:

Durch gemeinsame Anstrengungen von Eigentümer, Management und Aufsichtsrat ist es gelungen, dem Unternehmen wettbewerbsfähige Strukturen zu geben. Heute schreibt das Unternehmen trotz eines schwierigen gesamtwirtschaftlichen Marktumfeldes in allen Teilkonzernen schwarze Zahlen. Sowohl betriebswirtschaftliche als auch markt- und kundenrelevante Kennzahlen zeigen signifikante Verbesserungen. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf sehr gutem Weg."

In ihrer Eigenschaft als Präsident und Vizepräsident des Unternehmens appellieren Pöchhacker und Scharinger "das Unternehmen nicht zu belasten, da ansonsten der eingeschlagene Erfolgskurs in der Öffentlichkeit und damit auch das Unternehmen ins falsche Licht gerückt wird" - so die beiden Aufsichtsräte.

